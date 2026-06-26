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音量等同客机升降 澳洲大声公一喊122.4分贝破世界纪录

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更新时间：09:26 2026-06-26 HKT
发布时间：09:26 2026-06-26 HKT

国际健力士世界纪录爆出一项令人「如雷贯耳」的纪录。一名来自澳洲、现年58岁的冷气清洁工人，近日在当地一个电台录音室内，仅仅凭借全身上下爆发的一声咆吼「现在」（NOW），便在专业仪器上录得高达122.4分贝的纪录，从而击败尘封长达32年的旧纪录，顺利夺得「世界最响亮人类」的荣誉。

一共狂喊7次最终凭「现在」一字登顶

根据物理数据显示，122.4分贝的噪音威力已等同于近距离聆听救护车警笛、链锯全速运作，甚至是大型客机拔地起飞时的噪音，足以令现场旁听人士的耳膜产生剧烈震动。该名大叔事后笑言，为了这项纪录他当场「嗌破喉咙」，嗓子足足沙哑了两天，坦言这种神功根本无法在事前进行任何日常练习。

约瑟夫在电台录音室内大喊了七次。
约瑟夫在电台录音室内大喊了七次。
最终才凭借「现在」（NOW）这个英文字，爆发出122.4分贝的历史性最高音量。
最终才凭借「现在」（NOW）这个英文字，爆发出122.4分贝的历史性最高音量。
约瑟夫夺得了「世界最响亮人类」的荣誉。
约瑟夫夺得了「世界最响亮人类」的荣誉。
约瑟夫笑言，为了这项纪录他当场「嗌破喉咙」，嗓子足足沙哑了两天。
约瑟夫笑言，为了这项纪录他当场「嗌破喉咙」，嗓子足足沙哑了两天。

综合外媒及健力士世界纪录资料，这名身怀「狮吼功」绝技的澳洲大叔名叫约瑟夫（Joseph McGrail-Bateup）。平日里，他的正职是一名平凡的冷气机清洁工人，但自2017年起，由于天生拥有一副雄浑嘹亮的特殊嗓门，他便一直兼任澳洲首都坎培拉的官方荣誉宣报官。

约瑟夫于本月23日接受传媒访问时，大方透露了当日的破纪录全过程。他表示，在挑战当天，多名专业声学工程师及官方独立证人在电台录音室内严阵以待。他现场尝试了多个不同的英文字汇，经过不断调整呼吸与发音，前后一共疯狂大喊了7次，最终才凭借「现在」（NOW）这个英文字，爆发出122.4分贝的历史性最高音量。

这一喊不仅让他当场宣告失声、嗓子坏了整整两天，但也成功打破了由北爱尔兰女教师安娜丽莎（Annalisa Flanagan）于1994年大喊「安静」（QUIET）时所创下的121.7分贝旧纪录。

原来是隐世神射手 曾创速射箭世界纪录维持九个月

令人意想不到的是，这并非这名坎培拉冷气工首次在健力士世界纪录中金榜题名。翻查资料，早在2019年，约瑟夫就曾以惊人的手速和专注力，在短短60.03秒之内神速射出10支箭，成功打破了维持长达4年的速射箭世界纪录。不过，这项射箭纪录在9个月后，便被一名年仅7岁的体育神童超越。

两度荣登世界之最的约瑟夫豁达地向传媒表示，自己对于这项最新夺得的「最响亮」纪录何时会被后浪打破，抱持完全不在乎的平常心。他反而幽默宣称，如今随著新纪录诞生，当年的旧纪录保持者安娜丽莎依然是无可争议的「世界最响亮女性」，而自己则成为新晋的「世界最响亮男性」，双方各据鳌头，堪称大欢喜的完美结局。

 

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