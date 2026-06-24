日24岁护理师转行打面意外爆红 岐阜隐世面店变人气打卡景点

日本网络近日掀起一场「女神效应」，一名来自日本岐阜县的24岁美少女竹内绫音，原本是一名在前线服务市民的专业护理师，去年毅然返回家乡承接老父的制面衣钵，岂料因为一张精致清新的偶像级面孔，配上熟练流畅的揉面、切面手艺，意外爆红。如今她不仅摇身一变成为坐拥数十万粉丝的网络红人，更凭着一己之力令父亲的乌龙面店成为海内外旅客专程朝圣的岐阜最新打卡景点。

专注打面片获网民疯传 能否一睹女神风采「全凭运气」

据日媒报道，现年24岁的竹内绫音从小在岐阜县土生土长，高中时期经常到父亲经营的拉面店帮忙。随后，她为了追求医护梦想，只身到大阪的护理学校深造，毕业后顺利考取专业资格，进入当地一家大型总合医院工作，成为一名备受同事和病人爱戴的称职护理师。

转折点发生在2025年2月，其父亲竹内义弘筹备开设全新的乌龙面专营店「手打うどん ごだいさん」。绫音为了减轻父亲的开店负担，开始利用每逢假日的私人时间，不辞劳苦返回家乡店内支援。没想到在帮忙的过程中，她渐渐被店内食客与员工之间那种充满人情味且欢乐的氛围所深深感染和吸引。经过深思熟虑后，她最终决定听从内心召唤，毅然决然辞去了令人羡慕的护理师原职，全心全意投入餐饮业。得知女儿愿意继承家业的父亲，当时更是感到相当欣喜与欣慰。

命运的齿轮随后迅速转动。某天，有上门光顾的熟客无意中拍下了她身穿围裙、眼神无比专注地在厨房揉压打面的侧拍短片，并上传至互联网。不料这段影片引起广泛关注，网民纷纷被她那不施俗粉、气质清新的外型所惊艳，直呼其颜值简直神似当红的少女偶像或时尚模特儿。

在「正妹职人」的光环加持下，竹内绫音在极短时间内人气狂飙，如今她的Instagram累积追踪人数已轻松冲破21万大关，TikTok亦同步突破15万粉丝，更接获各大主流媒体的橄榄枝，受邀登上日本人气电视节目亮相。相关制面短片的累计观看次数已惊人地突破2800万次，每天都吸引大批来自日本国内外的观光客专程造访岐阜，只为一睹女神的风采。

面对排山倒海而来的名气与镁光灯，竹内绫音表示，现在自己在制面时，完全不会因为周围大批食客和长枪短炮的镜头注视而感到紧张或分心，因为自己脑海中「一心只想让客人吃到最正宗、现打、现切、现煮的美味乌龙面」，展现出匠人精神的职人态度。

不过，想要亲眼目睹女神职人打面的粉丝可能要碰碰运气了。竹内绫音透露，为了维持店舖的高效运作，店内全体员工目前不分职务，每个人从最前线的招呼客人、落单、揉制面团到最后下锅烹煮等所有繁琐工序都必须了如指掌并轮流当值。因此，食客上门时能否恰巧碰上她亲自打面，全看当天的轮班安排与个人的运气。