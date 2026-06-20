恐怖女情人︱日本美女剪掉男友乳头判缓刑 辩称获对方同意？

日本一名24岁女子在与男友交往同居期间，以极其残虐的手段施暴，包括用剪刀剪掉对方的乳头，并用斧头砍断其左手无名指。大阪地方裁判所（地方法院）于周五（19日)作出宣判称，虽然被告辩称施暴行为「已获得男方同意」，但法官认为，两人存在病态的「相互依存与支配关系」；考虑到被告事后已赔偿300万日圆并获得受害者原谅，最终判处其有期徒刑3年，缓刑5年。

24岁女子佐藤纱希被裁定严重伤害男友，被判囚3年，缓刑5年。IG@佐藤纱希

24岁女子佐藤纱希被裁定严重伤害男友，被判囚3年，缓刑5年。IG@佐藤纱希

24岁女子佐藤纱希被裁定严重伤害男友，被判囚3年，缓刑5年。IG@佐藤纱希

24岁女子佐藤纱希被裁定严重伤害男友，被判囚3年，缓刑5年。IG@佐藤纱希

日本朝日放送电视台（ABC，Asahi Television Broadcasting）报道，涉案的24岁女子佐藤纱希，因在与男友交往期间多次残酷虐待对方，被控以伤害罪。起诉书显示，在2025年1月前，佐藤与被害男子同居期间，对其进行了多次肉体折磨，其中最严重的暴行包括用剪刀剪下男方的乳头，以及用斧头直接砍断男子的左手无名指。不过，佐藤纱希曾一度否认剪掉男友乳头，反称是男友自己割掉无名指。

二人长期处离离合合关系

佐藤纱希辩称，当时的所有伤害行为「均已获得男方本人的同意」。然而，大阪地方法院法官于昨日宣判时，明言「完全无法证明被害人曾给予正当同意」。法官指出，两人在长期分分合合的交往过程中，陷入了极度扭曲且病态的「相互依存」状态。

法官在判词中进一步分析，佐藤纱希在心理、精神及经济上均对男友实施了严密控制，并产生了严重的认知偏差，将男方默默承受其暴力的行为，扭曲地解读为一种高尚的爱情表现，因而导致其施暴手段愈趋残忍。

检方认为，被告的作案手法「极其残虐且具有习惯性与连续性」，社会危害性极大，因此向法院求处有期徒刑六年。

不过，法官考虑到被告在案发后已向被害男子致歉，并支付了300万日圆（约14.5万港元）的和解金，最终亦获得了被害人的原谅，因此决定判处其有期徒刑3年，缓刑5年。