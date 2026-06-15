96岁科学家高调征婚求真爱 已约会多人揭超猛背景

活到老、爱到老，百岁前夕依然要爱得轰轰烈烈。美国曼哈顿一名96岁退休航天科学家，自前年痛失结缡近七十载的爱妻后，不甘晚年生活孤寂，近日高调聘请专业媒人展开寻爱之旅。这位老翁被揭背景超猛，不只曾是美国太空总署（NASA）「阿波罗计划」的功臣，更坐拥14项发明专利，今年秋天还将获颁与曼德拉、希拉里等国际政要同级的「总统奖章」。身心状态极佳的他直言，自己绝不满足于寻找一个「看电影的伴」，而是渴望一场真正的浪漫热恋，更已准备好随时搬出老人家居，在曼哈顿置业与新女友共筑爱巢同居。

参与登月计划兼坐拥十四项专利 秋天获颁总统奖章与曼德拉齐名

根据美国《纽约邮报》等报道，这名写下晚年浪漫传奇的老翁，为现年96岁的索尔·罗森布拉特（Sol Rosenblatt），目前居于纽约曼哈顿巴特里公园城（Battery Park City）。索尔的履历堪称非凡，年轻时作为顶尖火箭航天专家，亲身参与过人类历史性的NASA阿波罗太空计划；在漫长的科研生涯中，他更凭借过人智慧独自研发并拥有高达14项科学发明专利。

由于对科学界及社会作出过贡献，今年秋天，索尔更将获授纽约市立学院颁发「总统奖章」（Presidential Medal）。翻查历史纪录，该奖章过往的得主包括南非已故前总统曼德拉、美国前国务卿希拉里等全球顶尖政要名人。

目标非单纯社交陪伴 望达「同居程度」

虽然在事业上达到巅峰，但人类生离死别之苦终难避免。索尔携手走过70年漫长岁月的至爱妻子，不幸于2023年与世长辞，令他深陷丧妻之痛。然而，这位老科学家并未向命运低头，热爱生活的他平日里仍会独自骑著三轮电动自行车在曼哈顿街头兜风，精神矍铄。

为了寻找人生「最后的爱情」，索尔日前特别聘请了纽约知名专业媒人布丽姬·韦尔（Bridgette Weil）。媒人韦尔坦言，最初听到委托人已高龄96岁时，心里确实「沉了一下」，直觉这几乎是不可能完成的任务；但当她实际见到索尔本人，并感受到其身上散发出的澎湃热情与浪漫活力后，立刻被其深深打动，随即改口笑称：「他根本还不老！」

要求女方样貎「好看」 具备基础科学知识且浪漫

不过，这场追爱之旅并非一帆风顺。在韦尔的牵线下，索尔近期先后与数名年龄介乎70至80岁的女性进行过午餐约会。虽然女方普遍对其背景及谈吐大加赞赏，但索尔却发现彼此的恋爱观存在巨大鸿沟。约会过的女伴大多表示，到了这个年纪，只想寻找一个可以偶尔结伴看看电影、逛逛博物馆的「老伴」以作消遣；但索尔却强调，他的灵魂深处渴望的是一段真正具备化学反应的浪漫关系。

索尔明确表示，他的最终目标绝非单纯的社交陪伴，而是要发展至「同居程度」的深厚感情。而且，索尔的择偶条件可谓相当「拣择」，要求女方的样貎「要好看一点」且具备基础科学知识，同时拥有温暖、富同理心且浪漫特质。

他更透露，自己目前已经做好充分准备，一旦寻获情投意合的新女朋友，他将毫不犹豫地搬出目前的长者居所，并计划直接在曼哈顿繁华地段购买一栋全新公寓，与新欢共筑浪漫爱巢。对于父亲在暮年依然勇敢追爱、甚至计划展开同居生活，索尔的3名子女均表现出极大的理解，并一致表示全力支持。

目前，这位传奇科学家的寻爱约会仍在曼哈顿持续上演。