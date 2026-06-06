玩命孖宝｜六旬双胞胎挑战极限 一生狂飙全英最高过山车两万次创纪录

英国一对步入花甲之年的双胞胎兄弟，日前在万众瞩目与欢呼声中，成功挑战一项全国纪录。这对来自伯明翰的63岁孪生兄弟，冒着强风与反复的天气，正式完成了他们人生中第20,000次乘坐全英国最高过山车的壮举。当他们坐在过山车首排凯旋归来时，现场职员及排队乐客随即爆发热烈掌声，共同见证这历史性一刻。

强风搅局险功亏一篑 翌日重临终圆梦

这对写下历史纪录的兄弟名为马克（Mark Brown）与哥连（Colin Brown）。他们挑战的地点，是位于黑池游乐海滩（Blackpool Pleasure Beach）内、高达235英尺（约71米）的著名极速过山车「The Big One」。

马克与哥连正式完成了人生中第20,000次乘坐全英国最高过山车的壮举。Pleasure Beach Resort

马克与哥连完成壮举前，当地传媒已大肆报道。Blackpool Gazette画面截图

马克与哥连完成壮举前，当地传媒已大肆报道。Blackpool Gazette画面截图

乐园向二人颁发官方认可证书，正式向这对「过山车狂人」致敬及祝贺。Pleasure Beach Resort

事实上，两兄弟的破纪录之旅并非一帆风顺。在原定计划圆梦当天，现场突吹起阵阵强风，基于安全考虑，乐园被迫提早关闭该游乐设施，令当时距离目标仅差最后6次的兄弟俩大失所望。不过，这份挫折并未动摇他们的决心。翌日清晨，随着当地天气好转，这对双胞胎卷土重来，园方亦特意为他们安排了最佳的「第一排」黄金座位，并发动现场所有排队的市民在过山车出发及回程时高呼喝彩，现场气氛极为高昂。

二十五年忠实粉丝 获园方颁发证书表彰

黑池游乐海滩营运总监海盖特（Andy Hygate）接受访问时形容，当天的氛围令人惊叹，整个乐园团队都为这对兄弟感到无比兴奋与自豪。他透露，这对双胞胎是乐园历年来最热情、最忠实的拥趸，职员们早已对这两张熟面孔习以为常。

这段长达近四分之一个世纪的疯狂旅程，始于2001年的5月，当时两人第一次踏上「The Big One」的轨道，自此便一发不可收拾。为了表扬这项持之以恒的惊人毅力，乐园管理层在两人顺利冲线后，除了赠送他们在过山车上的惊险捕捉合照外，更隆重颁发了一份官方认可证书，正式向这对「过山车狂人」致敬及祝贺。