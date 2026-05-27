佛州男拾金不昧归还$23万现金 揭失主割爱Pokémon珍藏救罹癌妹感人故事

如果你意外拾到数十万元现金，你会毫不犹豫归还失主吗？美国佛罗里达州一名男子近日在餐厅厕所内，意外拾获一个装有高达3万美元（约23.5万港元）的现金袋。面对巨款，他毫不动摇地主动交还予失主。更令人动容的是，这笔巨款背后承载着一份深沉的兄妹情——原来这是失主忍痛出售珍藏多年的「宝可梦」（Pokémon）卡牌所换来的「救命钱」，用以支付妹妹高昂的癌症医疗费。事件曝光后，大批网民直呼感动。

拾获装满现金袋 第一时间原封不动归还

根据外媒报道，这宗暖心事件发生在佛州奥兰多（Orlando）的一间餐厅。当天，34岁男子路易斯·萨拉萨尔（Luis Salazar）在餐厅如厕时，赫然发现厕所内遗留了一个袋子，打开一看，里面竟然塞满了密密麻麻的钞票，经点算合共约3万美元。萨拉萨尔坦言，自己第一时间亦感到无比震惊，但他没有一丝贪念，立刻通知餐厅职员，并留在现场等待失主折返。

不久后，一名神情极度慌张、面色苍白的男子匆忙返回餐厅寻找失物。双方在核对身分及袋内金额无误后，萨拉萨尔将这笔现金原封不动地亲手归还。失主接回袋子后情绪瞬间崩溃，激动得热泪盈眶，并向萨拉萨尔透露，这笔钱对他的家庭而言「关乎生死」。

被迫割爱宝可梦稀有卡 差点断送妹妹癌症疗程

原来，该名失主的妹妹不幸患上癌症，正承受着庞大的医疗开支与治疗费用。为了筹措这笔救命钱，失主被迫忍痛割爱，将自己多年来视若珍宝、悉心收集的宝可梦（Pokémon）卡牌珍藏悉数出售，当中更包含多张在市面上极具价值的绝版稀有卡。当天他刚与买家完成交易，带着现金准备前往医院，岂料途中在餐厅安顿时，一时大意将现金袋遗落在厕所内。

失主余悸犹存地表示，如果这笔钱真的不幸遗失，妹妹后续的抗癌疗程将被迫中断，后果不堪设想。他坦言，在举目无亲、面临家庭绝境的时刻，竟然还能遇到萨拉萨尔这样诚实善良的人，对他而言「简直是神迹降临」。

网民大赞社会清流 萨拉萨尔低调回应：易地而处的本分

这段暖心的故事在各大社交平台曝光后，随即引发网络热潮。无数网民纷纷留言大赞萨拉萨尔的诚实与高尚人格，形容他是现今功利社会中难得一见的清流；同时，网民亦被失主为了家人不惜牺牲挚爱的宝可梦珍藏的故事所打动，纷纷在网上留言为这对兄妹打气，祝愿其妹妹能早日康复。

面对铺天盖地的赞誉，萨拉萨尔受访时显得十分低调谦逊。他表示，自己只是做了「任何人都应该做的本分」，并感性地说：「如果易地而处，是我自己的家人陷入这种困境，我也会由衷希望世界上有人愿意伸出援手。我只是做了对的事。」