访韩向李在明聊官邸闹鬼传闻  高市早苗：「每晚都听到怪声」 

正在南韩进行国事访问的日本首相高市早苗，与南韩总统李在明在严肃的外交场合外，爆出一段耐人寻味的「灵异插曲」。两人日前在前往晚宴散步途中，高市早苗突然大谈日本首相官邸的闹鬼传闻，更自爆「每天晚上都会听到奇怪声音」，令现场的外交气氛瞬间变得奇特。该段对话影片随即在网上疯传，引发两国网民热烈讨论。

综合日韩媒体报道，日本首相高市早苗于5月19日至20日展开为期两天一夜的访韩行程，并特别到访南韩总统李在明的故乡庆尚北道安东市。

现场影片可见，20日傍晚，李在明陪同高市早苗在绿意盎然的传统韩屋庭园中散步，当时天色昏暗。李在明率先挑起话题，指着被群山环绕的景色打趣说：「像这种地方，会有幽灵出没喔。」高市早苗随即笑着回应：「在日本，鬼魂通常在晚上出现……我居住的首相官邸就以闹鬼闻名⋯⋯那里以前曾发生首相被枪杀的事件。」

透过口译得知内容后，李在明露出惊讶表情。高市早苗一边比手势，一边向他讲述官邸的血腥历史。她指出过去有首相在官邸内被杀，外媒推断其所指的，应是1932年「五一五事件」中，日本第二十九任首相犬养毅遭海军军人暗杀一事。

高市早苗随后更语出惊人地表示，自己入住后「每天晚上都会听到奇怪声音」！不过她随即补上一句：「我想可能是因为那栋楼比较老旧……」试图淡化惊悚气氛。李在明听毕则大笑回应，表示「喜欢这种在南韩逛街时听不到的故事」。高市早苗还兴奋握拳，邀请李在明下次一起去日本泡温泉，现场气氛融洽。

事实上，这座始建于一九二九年的日本首相公邸，其「染血历史」与灵异传闻在日本早已广传。除犬养毅外，1936年「二二六事件」中，叛军亦曾攻入官邸，时任首相冈田启介的妹夫及多名护卫惨遭误杀。

日媒报道指出，当时对话中的日文翻译亦提及了前首相「森喜朗」的名字。据自民党众议员岩屋毅于二○○五年发表的文章透露，森喜朗曾亲口分享在官邸遇鬼的恐怖经历。当时森喜朗在官邸睡觉，突然听到「喀嚓喀嚓」多双军靴踏步逼近、并停在门前的声音。森喜朗惊醒大喊「谁在那儿！」，并一脚踹开房门，外头却空无一人。秘书其后证实没有任何人进出，令森喜朗顿感寒意直冲脊梁。

由于公邸阴森，前首相安倍晋三在第二任期内就曾坚决拒绝入住。高市早苗此前亦迟迟未肯搬入，直至早前因突发地震，其危机管理反应被外界指责太慢，最终在政治压力下才迫于无奈迁入。