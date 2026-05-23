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孟加拉白化症水牛爆红 金发造型撞样「特朗普」成开斋节热话

趣闻热话
更新时间：06:09 2026-05-23 HKT
发布时间：06:09 2026-05-23 HKT

路透社报道，孟加拉一只罕见白化水牛近日在开斋节（Eid al-Adha）前夕爆红，因外形神似美国总统特朗普（Donald Trump），成为当地意外「明星」，吸引大批民众专程前往打卡。

白化品种 额前留金色长毛

这只重约700公斤的水牛，饲养于首都达卡附近的纳拉扬甘杰（Narayanganj）地区农场。由于额前一撮金色长毛造型独特，被网民及农场主人家人戏称为「特朗普( Donald Trump) 」。

农场主人米里达表示，「我弟弟给这头水牛取名叫特朗普，因为它的头顶毛发与特朗普很相似。」他说，水牛性格温驯，属白化品种，因此外表较一般水牛更为浅色，配合金色毛发及粉红色鼻头，在当地众多祭祀牲畜中格外抢眼。

水牛性格温驯，属白化品种，因此外表较一般水牛更为浅色，配合金色毛发及粉红色鼻头。路透社
水牛性格温驯，属白化品种，因此外表较一般水牛更为浅色，配合金色毛发及粉红色鼻头。路透社
水牛需要特别照顾，包括每日多次清洗及喂食，以维持健康状态。路透社
水牛需要特别照顾，包括每日多次清洗及喂食，以维持健康状态。路透社
水牛需要特别照顾，包括每日多次清洗及喂食，以维持健康状态。路透社
水牛需要特别照顾，包括每日多次清洗及喂食，以维持健康状态。路透社
由于额前一撮金色长毛造型独特，被网民及农场主人家人戏称为「特朗普（Donald Trump）」。路透社
由于额前一撮金色长毛造型独特，被网民及农场主人家人戏称为「特朗普（Donald Trump）」。路透社

随著开斋节临近，大量民众每日到农场参观及拍摄短片，有人甚至跨区前来，只为与这只「特朗普水牛」合照，相关影片亦在社交媒体迅速走红。

水牛需要特别照顾

据悉，该水牛需要特别照顾，包括每日多次清洗及喂食，以维持健康状态。农场主人其后表示，该水牛已被出售，将按传统于开斋节期间作宗教仪式用途。

在孟加拉等穆斯林国家，每逢开斋节前夕，外形特别或体型巨大的牲畜常成为网络热话，甚至被冠以名人名称吸引关注及买家，而今年这只「特朗普水牛」则成为焦点之一。

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