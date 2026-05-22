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印度「蟑螂人民党」︱失业懒惰成入会资格 一周吸粉丝千万

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更新时间：10:07 2026-05-22 HKT
发布时间：10:07 2026-05-22 HKT

根据路透社、美联社及英国广播公司21日报导，印度新兴的团体「蟑螂人民党」（Cockroach Janta Party，CJP）的官方IG帐号本周迅速爆红，开设不到一星期便吸引近1500万名网友追踪。相比之下，印度总理莫迪所属的印度人民党（Bharatiya Janata Party）官方IG帐号粉丝人数不过在900万左右。

「蟑螂人民党」取蟑螂顽强生命力之寓意。CJP官网
「蟑螂人民党」取蟑螂顽强生命力之寓意。CJP官网
「蟑螂人民党」取蟑螂顽强生命力之寓意。CJP官网
「蟑螂人民党」取蟑螂顽强生命力之寓意。CJP官网

党名源自大法官失言

这个印度新兴团体以「蟑螂」作为标志，取其顽强生命力的象征意义。蟑螂人民党自称是「懒惰鬼与失业者的代言人」。不过，CJP目前并非正式政党，而是一个以讽刺、针砭时事为主的线上运动，已成为年轻人表达对当前局势与困境不满的园地。创办人迪普克（Abhijeet Dipke）表示，党名来自印度首席大法官坎特将（Surya Kant）失业青年比喻为「蟑螂与寄生虫」的言论。虽然大法官后来解释，此话并非批评所有年轻族群，他仅针对以手段骗到学位的年轻人，但未阻风波继续延烧。

相关新闻：人口第一大国｜印度展开人口普查 近百年来首登录种姓惹争议

「#我也是蟑螂」成为网络热门标签

迪普克也是政治传播策略师，曾在以反腐为诉求的小老百姓党（Aam Aadmi Party）工作。他说，CJP源于玩笑性质的点子，原本只想成立恶搞平台，岂料报名人数迅速暴增，社群媒体还出现热门标签「#我也是蟑螂」（#MainBhiCockroach）。

CJP宣称「零赞助」，申请标准包括失业、懒惰、沉迷网路、吐槽专业级。该党在IG发布倡导媒体独立、国会与内阁保留一半席次给女性、选举透明等议题的短片，矛头指向莫迪政府，引发年轻人共鸣。在笑谈背后是大众熟悉的挫败感，引发共鸣。

印度青年失业率达1成 青年未受重视

印度65%人口低于35岁，是全球青年人口最多的国家。官方数据显示，15至29岁失业率高达9.9%（城市地区13.6%）。54%的Z世代因经济问题延后买房等重大决定。迪普克说：「5年前没人敢公然反对莫迪政府，如今时局已变。」

迪普克指出，印度青年已从主流政治论述消失，除了就业困难，也因宗教不平等、经济问题对政府充满愤怒，却无宣泄管道。他强调CJP将以和平、民主、合宪方式运作，不会像孟加拉、尼泊尔那样走上街头抗争。目前超过40万人线上申请，70%以上介于19至25岁。
 

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