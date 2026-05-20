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挪威6岁童意外发现1300年前古铁剑 专家惊叹：比维京时代更古老！

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更新时间：08:30 2026-05-20 HKT
发布时间：08:30 2026-05-20 HKT

挪威一名6岁男童在参加学校的校外教学期间，意外在一处田地里挖掘出一柄生锈的铁剑，经过当地考古学家初步鉴定，这把古剑的历史估计可追溯至1300年前。当时斯堪的纳维亚地区正处于「墨洛温时期（Merovingian Period）」，比大众熟知的维京时代还要更加古老。

田地午膳惊见生锈异物 教师机警通报考古专家

这宗奇妙的发现发生于挪威东南部的哈德兰（Hadeland）地区。当时这名6岁男童正随学校在郊外进行校外教学，并在田地附近活动。期间，男童在土壤中发现了一柄沾满泥土、锈迹斑斑的铁制长条物，于是将其掘出。

专家认为，这把古剑出于「墨洛温时期」，比大众熟知的维京时代还要更加古老。Facebook@Kulturarv i Innlandet
专家认为，这把古剑出于「墨洛温时期」，比大众熟知的维京时代还要更加古老。Facebook@Kulturarv i Innlandet
挪威一名6岁男童在参加学校的校外教学期间，意外在一处田地里挖掘出一柄生锈的铁剑，经过当地考古学家初步鉴定，这把古剑的历史估计可追溯至1300年前。Facebook@Kulturarv i Innlandet
挪威一名6岁男童在参加学校的校外教学期间，意外在一处田地里挖掘出一柄生锈的铁剑，经过当地考古学家初步鉴定，这把古剑的历史估计可追溯至1300年前。Facebook@Kulturarv i Innlandet

随行教师随即注意到这把铁剑的外形极不寻常，并非现代的废弃铁具，于是立刻联络文物保护部门并通报专家。哈德兰地区向来以土地肥沃著称，过去曾出土过大量古代遗迹，在考古学界备受瞩目。专家指出，该区频繁的考古发现，往往证明了挪威内陆在古代并未与广泛的欧洲历史潮流隔绝。

移交博物馆分析 意外成就历史与文物保存课

目前，这把极具历史价值的千年铁剑已被安全移交至奥斯陆文化历史博物馆，由专业团队进行妥善的保护与后续研究。考古学家计划透过进一步的X光光谱检查与金属成分分析，以深入了解这把剑当年的制作工艺、使用历史，以及其背后的年代背景。

对于这件珍贵古物竟是由一名幼稚园年龄的男童偶然发现，不少学者感到既惊奇又欣慰。校方与考古团队均表示，教师的机警与即时通报，让这趟原本平凡的校外教学，顿时变成了一堂关于历史探索、人文社会责任与文物保存的宝贵实地课程。

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