赴日黑市打工15年攒下180万 泰男回国惊见存款遭母花光 后续更加令人鼻酸

泰国网络近日热传一段令人唏嘘的真人真事。一名泰国男子与女友为了改善生活，远赴日本当非法劳工（俗称「跳飞机」）打拼15年，好不容易攒下约780万泰铢（约180万港元）积蓄，并全数汇回老家交由母亲代为保管。岂料男子回国准备成家立室时，竟发现存款已被母亲挥霍殆尽，更倒欠巨债，最终连相伴多年的女友亦愤而离去。

15年体力劳动攒下血汗钱 汇款母户口代管

该名男网民在Facebook群组分享其惨痛经历。他表示，2010年他与女友为了未来，透过关系一同前往日本，成为当地的非法劳工。两人从最基础、工作强度极大的体力劳动做起，虽然生活艰苦，但凭著双手勤奋工作，收入逐渐稳定，生活亦见起色。

在过去十多年间，两口子省吃俭用，一共攒下了约780万泰铢。由于他在国外身分特殊且不便管理户口，加上出于对家人的绝对信任，他让日本雇主每个月将工资直接汇入其身在泰国的母亲户口，委托她帮忙存钱。

身体不堪负荷回乡安家 惊觉「血汗钱」变「巨额债务」

随着年岁增长，长期的重体力劳动令现年35、36岁的他出现背痛及膝盖受损等问题。两人原定目标是积攒到1,500万泰铢，以便回国靠银行利息过上安稳生活。然而，由于身体疼痛频发，他们决定提早回国，用现有的积蓄结婚并安家。

然而，该名男子透露，自从他在日本向母亲提及打算回国定居的计划后，母亲的态度便出现180度转变。以往频繁的联系变得冷淡，母亲经常对他避而不谈，甚至一提到钱就挂断电话。当他满怀希望回到泰国后，噩耗终告降临——这笔委托母亲保管、准备用作结婚基金的15年积蓄，余额竟然为零。

更残酷的是，发现存款消失的人并非男子本人，而是与他一同在日本辛勤打拼的女友。16年的规划瞬间崩塌，女友在极度绝望下决定分手。男子在访问中哀伤地表示，他当时亲自开车送女友回家，并向女友的母亲含泪道歉，随后独自走上回家的路，「一路流著眼泪」。

梦想幻灭女友离去 网民感叹「信任错付」

然而，积蓄全失只是噩梦的开始。男子回国几天后，大批债主陆续上门讨债，他才发现母亲不仅花光了他的780万泰铢，还以他的名义欠下复杂的抵押贷款。母子为此爆发激烈争吵，但母亲不但毫无悔意，更采取极端手段回应：「再提这件事，我就上吊、跳海。」

为了躲避债务与精神折磨，男子被迫搬到曾在日本打工的姑姑家。岂料一个月后，母亲再次寻上门，并非道歉寻求原谅，而是要求儿子继续替她偿还余下的巨债，并再次以死相逼，声称如果不从便会自杀。

16年感情付诸东流 男子感叹：从有到无只须瞬间

面对母亲的予取予求与极端要胁，男子并未在网络上疯狂控诉，反而对相伴多年的女友感到深深愧疚。他感慨，两人将人生最美好的十多年时光都交托给彼此，一起在异乡挨苦，最终却因至亲的挥霍而落得如此下场。

他最后留下一句令人心碎的感言：「从有到无，只须一瞬间而已。」此事在泰国及东南亚媒体广泛报道后，不少网民同情男子的遭遇，感叹「最亲的人往往伤得最深」；亦有网民批评其母亲行为自私，亲手毁掉了儿子的未来；更有声音提醒，无论关系多亲密，涉及大额金钱往来时仍需谨慎处理。目前，该名男子除了要面对身体的伤患，还要设法解决母亲留下的债务烂摊子，境况令人鼻酸。