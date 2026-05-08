前NASA科学家自爆3度濒死 称状态「超越时间空间」

曾任职于美国太空总署（NASA）的海洋学家宏卡菈（Ingrid Honkala）近日受访时表示，她曾三度濒临死亡，并声称在过程中经历类似「死后世界」的状态，引发外界广泛关注与讨论。

第一次濒死体验从「恐惧」到「平静」

现年约55岁的宏卡菈拥有海洋科学博士学位，曾于美国NASA及海军从事研究工作。她表示，第一次濒死经验发生在2岁时，当时不慎跌入冰冷水槽中溺水昏迷，幸赖母亲及时将她救起。她回忆，在濒死状态中，很快就从最初的「恐惧」转变为「极度平静」，亦感觉自己的意识脱离身体，仿佛成为纯粹的「意识与光」，甚至能看见自己的身体漂浮在水中。

宏卡菈著作《Dying To See The Light》。Ingrid Honkala PhD@Facebook

宏卡菈指出，那次她似乎能以非语言的方式「感知」母亲的位置，形容这种状态是一种超越时间与空间的连结。她声称，正是这种感知促使母亲突然返家，最终将她救起。

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之后，她在25岁时因电单车事故，以及52岁手术期间血压骤降时，两度再度经历类似的濒死体验。她表示，每次都会进入一种「万物相连」且极度安宁的状态，让她从此不再畏惧死亡。

宏卡菈生活照。Ingrid Honkala PhD@Facebook

宏卡菈进一步认为，这些经历显示「意识可能不仅仅来自大脑」，并提出科学与灵性或许是从不同角度探索同一现实。她也将相关经历写入著作《Dying To See The Light》中。

不过，对于这类濒死经验，学界普遍仍持保留态度。有研究认为，相关现象可能与大脑缺氧、神经反应或心理机制有关，而非真正的「死后世界」。分析指出，类似案例长期在科学与宗教领域之间引发争论，未来仍有待更多研究厘清其成因与本质。



