特朗普会再遇暗杀？泰国「神婆」惊人预言：6、7月或有生死劫

总统特朗普与夫人梅拉尼娅日前出席白宫记者协会晚宴期间，会场外突然传出多响枪声，及后31岁男子艾伦（Cole Tomas Allen）被捕，被起诉意图暗杀总统等罪名。事件引起全球关注之际，泰国著名预言家「神婆」Mor Plai一段早前的预言视频再度疯传，她直指特朗普今年六月或七月面临极大意外风险，甚至有「不在人世」之危，引起网民热议。

曾精准预言新冠疫情 战绩彪炳令网民心寒

据YouTube频道《深心解码观察室》上载的片段，Mor Plai 于十多日前曾在节目中声称，根据星盘，特朗普近期将遭遇突如其来的意外或暗杀企图。

Mor Plai又在预言中指，今年六月至七月期间，特朗普将面临极其严重的生命危险，甚至直言他届时「可能不在人世」。她表示，这是一场针对个人的报复行为，而这场意外的结果将直接改写全球局势。若他因故不再发施号令，世界走向将会截然不同。该访谈片段随即引起网民热议。

Mor Plai之所以引起关注，全因她曾在2019年预言将有改变人类生活面貌的病毒爆发，随后新冠肺炎肆虐全球，令她声名大噪。此外，她亦曾准确预测缅甸地震波及泰国，以及加密货币市场走势。

Mor Plai则在节目中留有一手，指对于特朗普的预言，大家可以「听住一半先」，因未来之事或仍有变数。目前美方已大幅加强对特朗普的保安力度，Mor Plai所说的6、7月「生死劫」会否发生，大家只能姑且听之。