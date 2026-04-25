Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德女游港分享「特殊体验」 冰室用餐惊见「大米奇」 苦笑：已落单只能硬食

趣闻热话
更新时间：03:40 2026-04-25 HKT
发布时间：03:40 2026-04-25 HKT

 

不少游客抵港后，都会第一时间冲往充满地道风味的冰室品尝美食，惟一名德国女游客的经历却有更大「惊喜」。一名正展开环球背包之旅的德国女子在网上分享，日前抵港第一日到一间连锁冰室用餐，正当满心期待之际，竟然与一只「大米奇」正面交锋。虽然看似饱受惊吓，但她表示由于已经落单，最终只能硬着头皮吃完这顿饭。

据该名女游客在社交平台分享的影片显示，一只体型肥大的老鼠当时大模厮样地站在餐厅座位旁的高处隔板上，旁若无人地不断擦拭脸部。讽刺的是，老鼠站立位置的下方正是一块宣传菠萝包的牌板，视觉上犹如这只老鼠是被香喷喷的菠萝包吸引而来。

女事主在拍摄期间不断发出「No Way（不可能）」的惊呼声，镜头转向其面部时，她露出一脸苦笑，并用英文自嘲：「我已经下单了，管他的，我只能留在这里吃。」她更在贴文中幽默写道，环球旅行的第一天以此方式「圆满结束」。

虽然首餐便遇上惊魂，但这位德国旅客似乎对香港整体印象依然正面。她随后分享了多张在港旅游的美照，大赞香港景色，惟在帖文的最后一张照片，仍忍不住再次分享这段在冰室用餐的「特殊经历」，令一众网民忍俊不禁。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
11小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
9小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
17小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
13小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
11小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
15小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
13小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
7小时前
长脚蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回归！6大酒楼优惠推介 陶源/利东/稻香 1间配片皮鸭最抵食
长脚蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回归！6大酒楼优惠推介 陶源/利东/稻香 1间配片皮鸭最抵食
饮食
10小时前