德女游港分享「特殊体验」 冰室用餐惊见「大米奇」 苦笑：已落单只能硬食

不少游客抵港后，都会第一时间冲往充满地道风味的冰室品尝美食，惟一名德国女游客的经历却有更大「惊喜」。一名正展开环球背包之旅的德国女子在网上分享，日前抵港第一日到一间连锁冰室用餐，正当满心期待之际，竟然与一只「大米奇」正面交锋。虽然看似饱受惊吓，但她表示由于已经落单，最终只能硬着头皮吃完这顿饭。

据该名女游客在社交平台分享的影片显示，一只体型肥大的老鼠当时大模厮样地站在餐厅座位旁的高处隔板上，旁若无人地不断擦拭脸部。讽刺的是，老鼠站立位置的下方正是一块宣传菠萝包的牌板，视觉上犹如这只老鼠是被香喷喷的菠萝包吸引而来。

女事主在拍摄期间不断发出「No Way（不可能）」的惊呼声，镜头转向其面部时，她露出一脸苦笑，并用英文自嘲：「我已经下单了，管他的，我只能留在这里吃。」她更在贴文中幽默写道，环球旅行的第一天以此方式「圆满结束」。

虽然首餐便遇上惊魂，但这位德国旅客似乎对香港整体印象依然正面。她随后分享了多张在港旅游的美照，大赞香港景色，惟在帖文的最后一张照片，仍忍不住再次分享这段在冰室用餐的「特殊经历」，令一众网民忍俊不禁。