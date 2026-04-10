一箭五雕｜南韩男童夜市展神技 一镖连破五气球｜有片

近日，一段于南韩夜市拍摄的短片在网上疯传，一名小男孩仅用一支飞镖，便奇迹地连续击破五个排列整齐的气球，其精准射术不仅令摊主大感惊讶，更吸引逾1,600万网民争相观看，封其为「飞镖之神」。

摊主击掌庆贺

该片段由南韩网民「나의 자랑 나의 미래」于本月8日上载，记录其儿子在议政府市夜市玩射气球的过程。片中可见，小男孩投掷一支黄色飞镖，飞镖触及后方墙身后，竟顺势连环刺破五颗气球。档主由愕然转为惊喜，随即与小男孩击掌庆祝，场面温馨。

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网民热议比较各地夜市经验

小男孩的「一箭五雕」神技引发广泛回响，不少网民惊叹其「运气与实力兼备」、「这小孩开外挂啊」、「请告诉我这个神技怎么练成」，戏称其为「大联盟曲球等级」或「奥运国手」。同时，许多台湾网民分享自身夜市经验，指出部分摊位飞镖头较钝或规则严苛，「台湾夜市老板：碰到旁边不算」、「这位老板满老实的欸，很多这种摊的飞镖头都磨到平掉」、「摊位老板很正派，台湾夜市的有些飞镖刺到了还会被汽球弹开」、「在台湾老板会说这个不算一针一球，然后跟你收被刺破气球的钱」，对南韩档主的「佛心」经营表示赞赏。