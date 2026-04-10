Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一箭五雕｜南韩男童夜市展神技 一镖连破五气球｜有片

趣闻热话
更新时间：17:35 2026-04-10 HKT
发布时间：17:35 2026-04-10 HKT

近日，一段于南韩夜市拍摄的短片在网上疯传，一名小男孩仅用一支飞镖，便奇迹地连续击破五个排列整齐的气球，其精准射术不仅令摊主大感惊讶，更吸引逾1,600万网民争相观看，封其为「飞镖之神」。

摊主击掌庆贺

该片段由南韩网民「나의 자랑 나의 미래」于本月8日上载，记录其儿子在议政府市夜市玩射气球的过程。片中可见，小男孩投掷一支黄色飞镖，飞镖触及后方墙身后，竟顺势连环刺破五颗气球。档主由愕然转为惊喜，随即与小男孩击掌庆祝，场面温馨。

相关新闻：英国圣诞嘉年华抢钱挨轰 一家五口花近800英镑 「这个国家太离谱了」

网民热议比较各地夜市经验

小男孩的「一箭五雕」神技引发广泛回响，不少网民惊叹其「运气与实力兼备」、「这小孩开外挂啊」、「请告诉我这个神技怎么练成」，戏称其为「大联盟曲球等级」或「奥运国手」。同时，许多台湾网民分享自身夜市经验，指出部分摊位飞镖头较钝或规则严苛，「台湾夜市老板：碰到旁边不算」、「这位老板满老实的欸，很多这种摊的飞镖头都磨到平掉」、「摊位老板很正派，台湾夜市的有些飞镖刺到了还会被汽球弹开」、「在台湾老板会说这个不算一针一球，然后跟你收被刺破气球的钱」，对南韩档主的「佛心」经营表示赞赏。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
独行贼持抢闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
00:41
独行贼持枪闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
突发
5小时前
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
00:41
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
突发
3小时前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
2小时前
00:26
习郑会︱ 习近平提两岸发展4意见 倡国共齐创统一美好未来
两岸热话
3小时前
铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
突发
1小时前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
2026-04-09 12:51 HKT
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
15小时前