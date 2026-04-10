一箭五雕｜南韩男童夜市展神技 一镖连破五气球｜有片
更新时间：17:35 2026-04-10 HKT
发布时间：17:35 2026-04-10 HKT
发布时间：17:35 2026-04-10 HKT
近日，一段于南韩夜市拍摄的短片在网上疯传，一名小男孩仅用一支飞镖，便奇迹地连续击破五个排列整齐的气球，其精准射术不仅令摊主大感惊讶，更吸引逾1,600万网民争相观看，封其为「飞镖之神」。
摊主击掌庆贺
该片段由南韩网民「나의 자랑 나의 미래」于本月8日上载，记录其儿子在议政府市夜市玩射气球的过程。片中可见，小男孩投掷一支黄色飞镖，飞镖触及后方墙身后，竟顺势连环刺破五颗气球。档主由愕然转为惊喜，随即与小男孩击掌庆祝，场面温馨。
相关新闻：英国圣诞嘉年华抢钱挨轰 一家五口花近800英镑 「这个国家太离谱了」
网民热议比较各地夜市经验
小男孩的「一箭五雕」神技引发广泛回响，不少网民惊叹其「运气与实力兼备」、「这小孩开外挂啊」、「请告诉我这个神技怎么练成」，戏称其为「大联盟曲球等级」或「奥运国手」。同时，许多台湾网民分享自身夜市经验，指出部分摊位飞镖头较钝或规则严苛，「台湾夜市老板：碰到旁边不算」、「这位老板满老实的欸，很多这种摊的飞镖头都磨到平掉」、「摊位老板很正派，台湾夜市的有些飞镖刺到了还会被汽球弹开」、「在台湾老板会说这个不算一针一球，然后跟你收被刺破气球的钱」，对南韩档主的「佛心」经营表示赞赏。
最Hit
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
2026-04-09 14:58 HKT
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
2026-04-09 15:32 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
2026-04-09 12:51 HKT