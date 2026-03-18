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Pokémon｜「喷火龙」造型粟米条近69万天价成交 获健力士世界纪录认证

趣闻热话
更新时间：10:09 2026-03-18 HKT
发布时间：10:07 2026-03-18 HKT

一块外形酷似日本著名游戏动漫《宝可梦》（Pokémon）中角色「喷火龙」的粟米条，近日不仅以87,840美元（折合约68.5万港元）的天价在美国拍卖网站上成交，更正式获得健力士世界纪录认证，成为「史上最昂贵的电玩角色造型粟米零食」，引发网民热议。

这条被暱称为「奇多龙」（Cheetozard）的粟米条长约8厘米，其外形奇特，清晰可见喷火龙标志性的双翼与尾巴轮廓。据悉，这块本身为香辣芝士口味的零食，由一位收藏店东主早前以350美元（约2,730港元）的价格购入，其后因在社交平台上分享而声名大噪，身价在数年间暴涨超过250倍。

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Goldin拍卖行托管部主管艾默曼（Dave Amerman）指出，此物品的独特之处在于它成功跨越了《宝可梦》与零食文化两大收藏群体，是极为罕见的收藏媒介。为妥善保存，卖家特意将这块珍贵的粟米条镶嵌于特制的宝可梦卡牌底座上，并以透明展示盒封装，以防被人误食。

事实上，收藏市场对稀有食品的追捧并非首次。过去亦曾有重达81.75公斤的西瓜，以及西班牙的卡夫拉莱斯蓝干酪（Cabrales blue cheese）等，均以高价拍卖成交，足见特殊食品在收藏界亦有其独特的价值。
 

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