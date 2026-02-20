Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

40岁男遭盗刷信用卡买刮刮乐竟中了头奖　电视呼吁窃贼五五分帐

趣闻热话
法国图卢兹一宗离奇案件引发关注。一名男子信用卡遭窃后，被盗刷购买刮刮乐，竟意外中得50万欧元（约459.5万港元）头奖。由于奖金已被法国彩票公司冻结，失主近日主动提出与两名窃贼五五分帐，希望避免彩金最终被当局没收。

窃贼买烟顺手买刮刮乐　意外刮出头奖$460万

据《英国广播公司》报道，事件发生于2月3日。40岁男子Jean-David E发现停泊于图卢兹市中心的汽车内背包遭人盗走，内有钱包及信用卡。他随即通知银行冻结信用卡，但其间已被以感应式付款方式刷走52.50欧元（约477港元），在一间名为Tabac des Thermes的商店消费。

Jean-David E其后到该商店查问情况。其代表律师Pierre Debuisson向BBC透露，收银员表示两名疑似无家可归男子曾用该信用卡购买香烟及多张刮刮乐，并声称其中一张中得50万欧元头奖，打算前往法国彩票公司Française des Jeux领奖。

收银员对两人行径感到可疑，因他们曾尝试使用另一张卡付款却无法输入正确密码。Jean-David E随后报警，警方亦通知Française des Jeux冻结该张中奖彩票。换言之，如两名男子自行兑奖，极可能当场被捕。

根据规定，中奖者须于购买日起30日内领取奖金，目前尚未有人持票现身，兑奖期限正逐步逼近。

失主称愿和解：何不共享奖金？

Jean-David E接受《卢森堡广播电视集团》访问时表示，若无自己，对方不会中奖；但若非对方盗刷，他亦不会购买该彩票，「既然如此，为何不共享奖金？」他表明若能分得25万欧元，将用以偿还房贷。

其律师更提出「特赦」建议，指当事人无意追究刑责，愿以和解方式解决，让双方皆有所得，「这对那两名男子而言，或许是改变人生的机会」。

事件发展备受关注，最终彩金归属仍有待厘清。

