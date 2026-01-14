Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日韩领袖奈良上演「音乐外交」 高市早苗、李在明同台打鼓合奏BTS金曲

更新时间：08:55 2026-01-14 HKT
发布时间：08:55 2026-01-14 HKT

日本首相高市早苗今日（13日）于故乡奈良接待到访的南韩总统李在明。两人在严肃的领袖会谈后，破天荒上演一场惊喜十足的「音乐外交」——同台担任鼓手合奏多首流行金曲，包括韩国天团BTS的《Dynamite》，现场气氛融洽。

昔日轻音社鼓手炫技 高市圆李在明梦

曾于学生时期加入轻音社、担任重金属乐团鼓手的高市早苗，充分发挥其音乐专长。据悉，高市去年访韩时曾透露打鼓兴趣，当时李在明随口一句「我也想试试看」，日方遂暗中筹划这场惊喜。

报道指，在昨日的非公开场合中，高市和李在明换上配套的蓝色服装，各据一套爵士鼓。高市早苗展现出「专业级」技巧掌握节拍，并现场对李在明进行即席教学。初次体验的李在明则兴致十足地加入即兴演奏，并透过发言人感叹：「完成了人生的愿望，我从小就希望能打鼓。」

除《Dynamite》外，两人还合奏了近期在Netflix及金球奖大放异彩的动画《Kpop 猎魔女团》（Kpop Demon Hunters）主题曲《Golden》。这首歌曲刚夺得第83届金球奖「最佳原创电影歌曲」，曲风轻快励志。

演奏结束后，两位领导人在彼此的鼓棒上签名交换留念。李在明更赠送一套韩国制架子鼓作为伴手礼，高市则回赠一款适合户外活动的日本制手表。

此次选在奈良会谈亦具深意。奈良不仅是高市的故乡，与李在明曾执政的庆尚北道庆州市更是姊妹城市。双方在会谈中称，随着战略环境严峻，日韩美三方合作至关重要，并同意将「穿梭外交」常态化，共同应对供应链与经济安保等未来挑战。

 

