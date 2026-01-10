英国伯明翰雪夜惊现神秘粉红光 谜底竟与足球有关

英国伯明翰西米德兰兹郡（West Midlands）周四（8日）晚迎来一场罕见的大雪，将大地染成一片银白。然而，令当地居民感到震惊的并非白雪，而是天空中出现的一抹神秘粉红色光芒。这场奇观在社交媒体上引发热烈讨论，不少人猜测是罕见的壮丽落日，甚至是北极光奇迹降临，但真正答案竟与足球有关。

低云伴随降雪 物理现象放大光芒

随着大雪覆盖西米德兰兹郡，从伯明翰市中心到斯塔福德郡（Staffordshire）的海德内斯福德（Hednesford），许多居民都拍到了天空变成紫粉色的震撼画面。当晚正值2026年首场命名风暴「戈雷蒂」（Storm Goretti）袭英，天文台发出橙色雪灾警告。

BBC气象专家对此现象解释指，当时厚重的云层与飘落的雪花形成了高度反射的表面。当强大的地面光源射向天空时，雪粒子与水滴会产生折射与散射，其中波长较长的红光与橙光更容易穿透，最终令天空呈现出迷人的粉紫色。

伯明翰城主场「生草灯」成光源

就在传闻甚嚣尘上之际，真相终于揭晓。伯明翰城足球会（Birmingham City FC）证实，这道神秘光芒的源头正是其主场圣安德鲁斯球场（St Andrew's）。

为了让球场草坪在阳光稀少的冬季维持生长，球会使用了先进的红色及蓝色LED植物生长灯（Grow Lights）。当晚这些灯光全力运作，光芒向上射向低垂的云层与漫天雪花，经过大气层的反射与扩散，造就了覆盖方圆数英里的粉色奇观。

球会幽默回应：是在追逐三分而非极光

除了伯明翰城，当地的海德内斯福德镇足球会（Hednesford Town FC）亦在社交平台幽默发文，承认自家的草坪修复灯同样贡献了这场「伪极光」视觉盛宴。球会笑称，这些灯光是为了让球队准备好「追逐积分（3分），而非追逐极光」。

专家指出，随着更多城市建筑与运动场馆改用高效能的LED照明技术，加上极端天气频发，这种现代科技与自然天气交互产生的「21世纪新奇观」，未来可能变得更为常见。