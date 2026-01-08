19岁少女收藏877件Jellycat毛公仔产品 创健力士世界纪录

绒毛玩偶竟然如此大的魔力。来自英国贝德福德（Bedford）的19岁少女Hope Roberts，凭借对英国品牌毛公仔Jellycat的狂热喜爱，在短短两年内收集了多达877件相关商品，正式获得《健力士世界纪录》认证为「全球最大Jellycat收藏家」。这股由她带起的收藏风潮，不仅让她成为网络红人，连名媛Nicky Hilton亦被吸引关注。

网上拥5万粉丝 连名媛都关注

这场壮观的收藏旅程，起点是一次随心的慈善购物。Hope回忆道，两年前她在一家慈善商店偶然发现了一只Jellycat经典小兔子，当时单纯觉得可爱，便以20便士（约2港元）的低价买下。没想到这只小兔竟如同开启了某种开关，让她从此陷入收藏漩涡。为了满足热爱，她平均每日入手超过一件新品，来源包括跳蚤市场寻宝、网络搜罗及朋友赠送，收藏范围更由玩偶本体扩展至贴纸、包包、钥匙圈及指偶等周边。

卧室变「博物馆」 向千只大关进发

目前，Hope的卧室已彻底被这群软绵绵的生物「攻陷」，变成了一座微型Jellycat博物馆。床头与窗台排满了坐姿各异的兔仔，长颈鹿等大型玩偶则交叠成层次分明的小山丘。由于数量实在太多，她甚至要动用老家的空间来安置这些溢出的「室友」。面对877件藏品，当被问及哪一只是心头好时，Hope直言：「每一只都有独特回忆，我全部都爱。」

Hope亦将这份热忱转化为社交媒体上的影响力，她在TikTok及Instagram分享战利品与开箱片段，累积近5万名粉丝追随。据报，连名媛Nicky Hilton亦被吸引关注。Nicky Hilton是酒店业豪门希尔顿（Hilton）家族的后人， 其姐姐是「名媛始祖」Paris Hilton。

Jellycat品牌自1999年创立以来，以柔软触感与略带幽默的设计闻名，吊牌上的一句「Please look after me（请照顾我）」被视为温柔的寄托。如今Hope的疯狂纪录，正正体现了该品牌如何在青少年人世界中引发收藏热潮。据悉，她的收藏数字仍在持续攀升，预计短期内将突破1000件大关。