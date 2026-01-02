纽约时代广场元旦倒数无厕所  小贩趁急打劫每条纸尿片炒至$390元

每逢元旦除夕倒数，纽约时代广场总是人山人海。然而据美国传媒报导，今年现场出现一个令人难以想像的景象：成人纸尿布竟成为狂欢者的「必备战略物资」，价格更被无良小贩炒高至每条50美元（约390港元）。

据《纽约邮报》报导，由于时代广场倒数区域实施严格封锁，场内完全没有设置流动洗手间，参与者一旦进入核心地带便无法离开。为了在寒风中守候十数小时，不少「铁杆粉丝」被迫穿上多层成人尿布以解决不时之需。

在第六大道附近兜售尿布的小贩、38岁的Orlando Mendez直言：「这件事一开始听起来很搞笑，但很快就不好笑了。」他透露，买家因「人有三急」而产生的绝望感，直接推高了尿布的身价。他在除夕中午前已成功以每条50美元的价格卖出两块尿布予两名女性，并警告随着深夜临近，价格将会进一步飙升。

有参加者更形容这是「生存秘诀」。一名女性参与者向小贩透露，自己足足穿了四层成人尿布。而来自达拉斯的工程师Nottie Ndlovu则表示，除了防漏外，穿上两块尿布亦有助在零下低温中保暖。

虽然场面尴尬，但在这个全球最著名的倒数现场，「穿尿布」似乎已成为资深参与者之间公开的秘密。