Taylor Swift圣诞观战行善 场馆女职员获赠4700元小费感动落泪：那是两周薪金

美国流行天后泰勒丝（Taylor Swift）向来「宠粉」及照顾幕后人员，其慷慨大方的形象深入民心。去年圣诞节，泰勒丝前往密苏里州阿罗黑德体育场（Arrowhead Stadium），为出战美式足球赛的球星男友凯尔斯（Travis Kelce）打气，期间更化身「圣诞老人」，向冒寒工作的场馆职员大派小费。一名育有八名子女的女职员获天后亲手塞入600美元（约4680港元），惊喜之余更激动得当场落泪，直言这笔钱解决了节日开支的燃眉之急。

答谢职员：辛苦你在节日工作

据了解，泰勒丝当日身穿节庆服装，在凯尔斯母亲陪伴下现身贵宾席。她在观战期间表现亲民，主动向周遭的工作人员问候及道谢。场馆职员罗宾（Robyn Gentry）近日于社交平台分享这段奇遇，指泰勒丝走向她时，亲切地说道：「谢谢妳在圣诞节仍要工作，请收下这个，圣诞快乐。」随后将一叠现金塞进罗宾手中。

罗宾忆述，当时她整个人僵住，只能连声道谢。待泰勒丝离去后，她细看手中的礼物，惊觉竟是厚厚的600美元现钞。对于一名平凡的场馆职员而言，这笔小费等同于她两星期的薪金。

八宝母爆喊：视百元钞为传家宝

身为八个孩子的母亲，罗宾透露圣诞节的开支压力极大，这份突如其来的「大礼」让她感动不已，不禁在现场掉下眼泪。她表示，目前仍舍不得花掉这笔温暖的馈赠，甚至将其中一张100美元的钞票装裱起来留念，感叹泰勒丝与男友凯尔斯私下都是极为善良的人。

事实上，泰勒丝的善行早有前科。她曾在演唱会纪录片中被揭露向全体巡演员工发放巨额奖金。就在这个圣诞节前夕，她亦分别向美国心脏协会（AHA）及食物救助组织「Feeding America」各捐出100万美元（约780万港元）。