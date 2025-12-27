加油站小伙中$2.2亿乐透 21岁退休 慨叹亲友纷以一理由索钱

不少人梦想一朝中奖实现「财富自由」，但现实中许多暴富者最终往往因挥霍无度而落得破产收场。美国男子舒尔兹（Tim Schultz）却是罕见的例外，他在21岁时任职加油站员工期间，幸运中得2,800万美元（约2.18亿港元）乐透大奖。事隔多年，他分享了自己如何靠理性规划守住财产，同时揭露了中奖后最令人无奈的「人生代价」。

中奖后的感觉：无事不可能

当年仅21岁的舒尔兹，从领取时薪的基层员工，一夜之间变成亿万富豪。他回忆指，中奖后的感觉就像手握「魔法棒」，仿佛世上无事不可能，无愿望是不能实现的。然而，已坐拥亿万的他，并没有被这股狂喜冲昏脑袋，他没有盲目消费，反而意识到自己对理财一窍不通，第一时间聘请专业理财顾问协助。正因如此，他与许多新闻中曝光惨淡收场的巨额中奖者不同，他没有挥霍无度而破产，而是一直守住这份从天而降的财富。

在专家指导下，舒尔兹采取了极为稳健的投资策略，将奖金分散投资于股票、债券及基金。这份长远规划让他即使多年后仍能维持优渥生活，未有步入其他得主「几年玩完」的后尘。有趣的是，他透露中奖后买的第一件奢侈品，竟只是一部当时最新的游戏主机，因为那是他过去渴望已久的娱乐。

改善生活后，舒尔兹除了为家人提供经济支援、购车及环游世界外，更重返校园修读电影与新闻系，圆了多年的求学梦。

不过，财富亦带来了预想不到的烦恼。舒尔兹坦言，中奖后最大的遗憾是社交关系的改变。身边亲友常理所当然地要求他请客或买单，甚至有家族成员直接开口索取金钱。最荒谬的是这些人索钱的理由——他们认为这笔钱非靠努力赚取，而是「天上掉下来」的横财，所以舒尔兹理应与众人分享。

舒尔兹感慨表示，这种无形的社交压力与亲情勒索，是中奖背后最令人心寒的无奈。