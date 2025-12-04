美酒行遭「洗劫」满地玻璃酒液 「匪徒」醉倒厕所被押动物中心

美国维珍尼亚州一间酒类专卖店发生一宗令人哭笑不得的「劫案」，大量酒瓶被打烂，地上满是玻璃碎片和酒液，最终发现涉案匪徒竟是一只浣熊，而偷酒饮的牠已在厕所醉得「不省熊事」。

网友笑言「至少知道要冲向厕所」

汉诺瓦郡动物保护与收容中心（ Hanover County Animal Protection and Shelter）昨天在社交媒体上分享，事发上周六（29日）清晨，一只浣熊闯进该酒类专卖店，在货架上爬行时踢翻多瓶酒，令店内一片狼藉。在一番搜索后，官员马丁（Samantha Martin）在厕所发现这名「匪徒」，牠正「大字型」趴在地上沉沉睡去，完全不省「浣熊」事。

浣熊「捣乱」后在厕所睡觉。Facebook@Hanover County Animal Protection and Shelter

马丁将浣熊带回收容中心照顾，牠经过几小时的睡眠后逐渐清醒，经检查后身体没有明显伤害，便被放生到自然环境。帖文笑称「马丁警官安全地制服了这名蒙面强盗，并将牠带回收容所醒酒后再进行审问」。



帖文引起网友热议，留言道「酒量好的人总会在厕所附近昏睡过去」、「他当时正努力冲向厕所，就差那么一点点」、「谁没试过在狂欢之后晕倒在厕所里呢？」，也有网友建议该专门店可以选择「我们的饮料可是浣熊推荐的！」宣传产品。