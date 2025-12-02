大马少女回家惊见浴室天花裂缝  竟藏5米长巨蟒撞破天花板坠落

马来西亚吉打州发生惊魂一幕，一条长达5米、重约60公斤的巨型蟒蛇，竟然藏身民居浴室的假天花内，吓得一家三母女魂飞魄散。民防部队奉召到场捕捉，巨蟒更突然以粗壮尾巴撞破天花板堕下，场面骇人。

事发于11月12日。屋主15岁女儿放学回家后，发现浴室天花板出现异样裂缝，惊觉情况怪异不敢入内。其母亲返家检查时，初时以为裂缝中露出的斑纹是一块染布。

她忆述：「我还在想怎么会有染布在天花内，结果女儿用手机拉近，一看才发现那竟然是蛇的身体。」

民防部队（APM）接报到场后，先以长杆敲击天花板以确认蟒蛇位置。期间巨蟒疑被惊动，粗壮尾巴猛力冲破天花跌落，吓得队员忍不住向后跳开。队员其后合力再度捕捉，经一轮拉扯，终将巨蟒拖落地面顺利制服。

现场影片显示，蟒蛇身形粗如成年男子手臂，长度几近横跨整个浴室，令在场人士直呼难以置信。

疑从沼泽沿榴梿树爬入住宅天花

女户主表示，蟒蛇跌下的一刻，才看到其巨大程度，一家人后怕不已。她推测巨蟒可能原本栖息于附近沼泽，后经由家中院子的一棵榴梿树爬上屋顶，再闯入浴室天花板栖身。

她坦言，自己和两名孩子受到极大惊吓，事后每次使用浴室都不敢掉以轻心，「会先检查天花板，确保没有东西藏在上面」。

当局提醒居民，如家中天花板、屋瓦或墙身出现异常声响或裂缝，应保持警觉并即时求助专业部门，以免重演惊险场面。