全球20宗例子︱巴西女一晚与两男发生关系诞双胞胎 DNA揭生父非同一人

趣闻热话
更新时间：17:45 2025-12-02 HKT
发布时间：17:45 2025-12-02 HKT

巴西一名女子在诞下双胞胎8个月后带同婴孩进行DNA检测，竟发现两名婴儿的亲生父亲不是同一人，属于全球有记录仅20宗的「异父超受孕」罕见现象。

两孩在不同胎盘发育

《每日星报》报道，来自巴西米内鲁斯的女子向记者解释当时她一天晚上跟两名男子发生关系，后怀孕生下孩子后才在其中一名男子的陪同下带孩子检测DNA确定亲父，不料发现两名孩子竟是同母异父，震惊不已。不过，该陪同名男子愿意承担双胞胎父亲的责任，并将两人均登记成自己的孩子，给予完整的支持与照顾。

巴西女子生下同母异父的双胞胎婴孩。（示意图）路透社
巴西女子生下同母异父的双胞胎婴孩。（示意图）路透社

负责医生法兰柯医师（Dr. Tulio Jorge Franco）解释这是「异父超受孕」案例，虽然两名婴孩一同在母亲体内成长，但却来自不同父亲且在不同胎盘发育。女子认为两名孩子长相有些许不同，故选择进行检测，证实生父不是同一人。女子强调，她认为最重要的是两名孩子能够健康快乐地成长。

