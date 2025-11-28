玻璃吸管爆裂女子没发现 吞下碎片「满嘴是血」吓死：再也不敢用

美国一名女子使用玻璃吸管时发生可怕意外，她完全没发现玻璃吸管有碎裂，无意中吞下碎片，大约2小时后突然发现嘴内全是血，要紧急入院接受手术。事主奥布莱恩（Breezie O'Brien）在网上公开这段恐怖经历，获得逾3200万点阅。

奥布莱恩表示，她用玻璃吸管喝饮料时，突然感觉有什么东西被吞进喉咙，她低头一看发现吸管有破裂，并且缺了一小块把她吓了一大跳，但打算观察一下情况，结果2小时后她打了一个很大的嗝，发现嘴内有血。

奥布莱恩立即赶到医院，医生扫描发现玻璃碎片穿过食道落入胃部，紧急让她麻醉接受手术，然而在准备手术时又发现碎片已经离开胃部，流入肠脏无法取出。

无法做手术只能等自然排出

奥布莱恩表示，这几天她只能耐心等待玻璃碎片自己排出来，「我的肠子里有一块漂浮的碎片，真是太棒了，我以后再也不会用玻璃吸管，大家也千万不要用」。

奥布莱恩的故事吓到许多网友，有人留言说：「天啊，我也是玻璃吸管爱好者」、「新的恐惧被释放了」、「我用玻璃吸管5、6年了，现在就去丢掉」。有网友建议可改用其他材质制的环保吸管，例如不锈钢。