爱猫走失十年竟重逢  美汉多年坚持一事令奇迹成真：以为是诈骗

趣闻热话
更新时间：03:23 2025-11-25 HKT
发布时间：03:23 2025-11-25 HKT

美国新泽西州蒙克莱尔（Montclair）近日上演一场温暖奇迹。一只走失足足十年的猫咪「阿萨」（Asa），被民众拾获送往动物收容所Montclair Township Animal Shelter ，工作人员替牠扫描晶片后，竟立即显示其主人资料。就这样，一通由晶片牵起的电话，让一家人多年来的冀盼终于变成现实。

十年前一次救援意外　爱猫惊走失去踪影

收容所在Facebook分享这段故事时形容，这通电话是「每一间收容所都梦想能打出的电话」。

阿萨的主人哈伯勒（Sean Haberle）受访忆述，十年前某天，阿萨从家中一扇未关好的纱窗挤出，爬进屋外的排水管。他见状立即搬来梯子想把爱猫救回，却发生意外——梯子突然失衡，他连人带梯摔下地，阿萨受到惊吓立即奔逃，从此消失不见。

「那刻牠吓坏了，我也摔倒，然后牠就跑得无影无踪。」他说。

一家人苦寻多年，张贴寻猫启事、致电各间收容所、逐街逐巷寻找，仍然徒劳。即使多年后搬到纽约手指湖区（Finger Lakes），他们仍坚持更新晶片资料，盼望有一天电话能再响起。

「我和儿子一个月前还在说，不知牠如今怎样了。」哈伯勒说，「牠是一只非常贴心的猫。」

晶片连结十年情　主人以为收到诈骗电话

直至近日，阿萨被好心人送到蒙克莱尔收容所。工作人员按照程序扫描晶片，萤幕瞬间显示：「Sean Haberle」。

而且电话号码，奇迹般地——还是有效。

哈伯勒接到来电时第一反应竟是：「这是诈骗吧？」他的妻子甚至重新查证，最终才确定眼前的好消息是真真确确的。

奇迹重逢靠「一念之坚」　收容所提醒：更新晶片资料救命

收容所表示，阿萨健康状况良好，扫描过程亦十分配合，晶片资料清晰，一切才能促成这次历时十年的重逢。

工作人员感慨道：「这就是为甚么晶片登记、更新电话号码如此重要。阿萨能回家，全靠主人一直没有放弃。」

十年寻猫，虽然苦无结果，但一家人的思念与坚持最终化成最动人的奇迹。

 

