伊朗局势︱ 美国拟容沙特本土提炼浓缩铀 双标埋中东核扩散「炸弹」？︱拆局

当美伊战火蔓延，也门、巴林、科威特及沙特阿拉伯（下称「沙特」）相继卷入局势之际，美国与沙特再为动荡的中东投下「礼物」。美沙两国近日签署长达30年的民用核合作协议，协助沙特发展核能。然而，该协议条款引来国际对核扩散的深切疑虑，加上特朗普对生效条件反复摆荡，使整项核能合作充斥著极大的变数。

沙特可本土提炼浓缩铀

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美国能源部22日宣布，部长赖特（Chris Wright）与沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz bin Salman）签署了民用核能合作协议及双边保障协议。据报，协议有效期为30年，将允许美国核能巨头西屋电气（Westinghouse）等公司，帮助沙特发展民用核能产业。其中最关键的一项条款，是允许沙特之后可以进行本土浓缩铀活动。

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此一美沙核协议目前已提交美国国会审议，惟具体细节尚未对外公开。但在目前共和党占国会多数的情况下，预计很可能获得通过。

所以地缘政治分析家迈克尔．霍洛维茨（Michael Horowitz）指出，这项协议并不能完全排除沙特未来发展核武的可能性。他补充道：「这些（核）保障完全是双边性质的，意味著它们将完全取决于美沙两国未来的关系走向。」

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沙特与中俄皆有核合作

事实上，美沙亦已就核协议已商讨多年，前总统拜登任内更以此作为沙特外交承认以色列的条件之一。但在哈马斯2023年对以发动袭击后，协议陷入停滞。

而过去十年沙特曾与中俄展开多项核能合作，美国如今即希望透过此一核协议，在政治上将利雅得深度绑定，并为美企在中东争取庞大的能源与基建商机。

从沙特的角度分析，该核协议自然极具吸引力。因为民用核能既能满足其经济转型、释放更多石油用于出口，又能让沙特取得美方暗中认可的「准核门槛」地位。

沙特对于核能可谓是趋之若鹜，在上年沙特已与巴基斯坦加强了军事联系，更获后者承诺必要时提供核防卫支援。这也让长期与什叶派宿敌伊朗争夺中东主导权的沙特，在外交与地缘博弈上拥有了更足的底气。

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特朗普面对「双标」之困局

然而，特朗普当前急需向国际社会解释的，是其「双标」的矛盾之处：为何准许沙特发展核技术，却严厉打压伊朗？而当前打压伊朗的主因正是核问题，如今又向另一个中东大国开放核技术，在逻辑上难以自圆其说。

我们或可打趣地说，哪一天特朗普或会说：「沙特都有核技术了，伊朗为何不能有？」就正如今年6月特朗普曾表示，若中东周边国家拥有导弹，却不准伊朗拥有（导弹）是「不公平的」，甚至认为伊朗按比例保留部分导弹可以接受。

加入《亚伯拉罕协议》乃核协议生效条件

不过，这项核协议当前正遭遇特朗普的阻碍。他在23日与24日先后提出新的生效条件，重申沙特必须先加入《亚伯拉罕协议》——即承认以色列并实现两国关系正常化，美沙之间的核协议才会正式生效。

特朗普临时加码，一方面可能是针对两个多月前沙特一度禁止美军使用境内苏丹王子空军基地（Prince Sultan Airbase）执行「自由计划」（Project Freedom）的报复。

另一方面，这种一锤定音后再强加条款的做法，对特朗普而言并不罕见。这既能被视为他本人与以色列的巨大政治胜利，也可能是迫于以色列总理内塔尼亚胡的压力，或是为了提高核协议在美国国会获得通过的可能性，也说明特朗普自己至少为「中东和解」作出努力了。

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美国阿联酋2009年已有核协议

回溯上一次美国与中东国家展开核合作，已是2009年。当年12月生效的美阿《123协议》（U.S.–UAE 123 Agreement）中，阿联酋因自愿放弃本土提炼铀浓缩与核燃料再处理能力，并承诺签署国际原子能机构的《附加议定书》，被国际社会与防核扩散专家誉为民用核合作的「黄金标准」。相比之下，如今的美沙核协议却大开绿灯，引发了国际社会对中东核扩散风险加剧的深切担忧。

阿联酋唯一的核电厂为巴拉卡核能发电厂。法新社

因为这次美沙协议打破了美国数十年来「不向未拥有浓缩技术国家提供该技术」的政策底线，亦并未对防核扩散作出规定。而民用浓缩铀技术本身也极易转化为核武，为局势本就动荡的中东地区火（炮火）上加「核」。

核武或变成「人有我有」？

若未来以色列、伊朗与沙特均具「拥核」或「准拥核」能力，中东将陷入「会哭的孩子有奶吃」的恶性竞争。在中东地区，一旦某一强国获准在相对宽松的监督下掌握浓缩铀能力，土耳其、埃及等国势必也会寻求自身的核选项，要求享有同等待遇，进一步侵蚀既有的国际防核扩散秩序。

又或者，美国为了应对中东这堆「会哭的孩子」，日后或须扩大自身核保护伞的范围。也就是美国再陷入被盟友战略「被绑架」的情况，正如美国在1953年对南韩及1958年对西德那样，以提供核保护为交换条件，以说服盟友放弃自主核计划。

中东问题专家罗斯玛丽．凯拉尼克（Rosemary Kelanic）直言，美国今次向沙特提供浓缩铀是个「可怕的想法」（terrible idea）。

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上世纪美国曾协助伊朗核研发

除了扩大中东核武扩大化的风险，美国签订这项核协议上，实际上更是作茧自缚、养虎为患。因为美国拱手让沙特掌握了更强大的战略筹码，沙特日后或能挟「核武」以令美国，迫使其做出让步。恐怕多年后，面对被自己一手养大养肥的沙特，美国又要花费莫大心思去设法打压。同一个历史剧本，在半个世纪前就上演过。

我们把目光拉回到上世纪六七十年代，主角正是当前国际焦点——伊朗。在上世纪伊朗巴列维王朝时期，美国与德黑兰关系紧密，曾于1967年向德黑兰大学提供了一座小型研究用核反应堆。然而随著1979年伊斯兰革命爆发，新政权接管伊朗，也顺势继承了美国留下的核技术遗产。昔日由美国一手协助发展的「核计划」，最终竟演变成今日美方指责乃至出兵的理由，实属讽刺。

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不过，这项核协议能否生效、乃至中东核扩散会否成为现实，完全取决于沙特是否接受美方条件，加入《亚伯拉罕协议》并与以色列实现关系正常化。

大多沙特民众拒认以色列

然而对沙特王室而言，若要达成《亚伯拉罕协议》，依然极具政治风险与敏感性。当地民调显示，阿拉伯世界绝大多数民众强烈反对承认以色列，以色列政客和作为在当地仍面临极大的舆论挞阀。

尽管出于伊朗的共同威胁，沙特与以色列在情报与军事层面存在秘密合作；但在公开政治层面上，双方要走向全面和解依然困难重重。

又或者，这项核协议在特朗普的反复操盘下最终吹摊；若真如此，中东核武的「潘朵拉盒子」便得以避免被打开，对中东人民和世人而言，或许反倒是一件幸事。