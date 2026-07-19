驻京观察︱学者：从安世到英钢 欧洲投资风险升

「当前部分公认的国际市场原则正被不断打破，欧洲多国以安全为由不断扩大政府对经济活动的介入范围，」北京外国语大学欧盟与区域发展研究中心主任崔洪建对《星岛》表示，英国将敬业集团旗下英国钢铁强制国有化，若不向敬业集团提供补偿，恐被外界质疑行政干预，甚至对外资巧取豪夺的倾向，冲击海外投资者对英国营商环境的信任；同时，敬业集团亦需厘清自身经营责任和英方国有化措施的边界，自查在当地经营的全流程是否完全合规。

在崔洪建看来，英方出于本土炼钢高炉关停、丧失传统工业根基的民族主义危机感，以产业安全为由动用行政力量推进国有化，却回避干预市场、补偿投资者的责任，违背了市场契约原则；敬业集团强调巨额投入，却也难以回避后期经营承压、高炉关停的现实。



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他指出，当前事件双方均存在片面叙事问题，各自塑造受害形像、放大对立，极易推动事态升级、愈发政治化。

纵观近年欧洲投资环境，英钢事件并非个例。去年9月，荷兰政府接管总部设在荷兰、母公司为中国闻泰科技的安世半导体公司，中方随后出台相关出口管制措施，一度引发全球汽车供应链波动。

崔洪建指出，欧洲各国不断扩大安全干预边界，行政权力凌驾市场规则成为新风险，背后关联地缘政治重构下，政企关系、经贸规则与跨国商业逻辑的深度重塑。

至于事件后续走向，他支持敬业集团通过英国成熟的法律体系，走司法途径维护自身合法权益。虽然中国政府表态关注事件，但相信不会贸然采取反制措施，可能优先通过官方渠道沟通，立足整体对英投资大局稳定，而非局限于单一企业个案。

崔洪建并认为，中方应重新评估欧洲整体投资环境，后续亦不排除针对英国在华企业投资申请、业务范围等方面采取对应措施，倒逼英方正视双边对等利益。英国新任首相即将上台，其被外界认为风格务实，相信中方亦将留出缓冲空间，观察英方后续对该事件的处理。

驻京记者 杨浚源