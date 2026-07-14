世界杯2026︱夏兰特之歌背后的政治学 原曲《Moskau》如何折射德俄半世纪爱恨浮沉

挪威在2026世界杯历史性闯入8强，神射手夏兰特（Haaland）人气再度飙升，成为今届赛事的「当红炸子鸡」。近期红遍全球的搞笑神曲《夏兰特之歌》，其歌词「Haaland, Haaland... He's a blue, just like his dad...」更是洗脑无数球迷。

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《夏兰特之歌》之所以能迅速窜红，除了魔性的旋律外，更因为它的原曲在几十年前早已风靡全球，本身就拥有深厚的文化基础。然而，这首经典原曲表面上是流行音乐，背后却承载著浓厚的冷战历史背景，更反映了当年西德与苏联之间微妙的外交关系。

《Moskau》歌词具浓厚俄风

《夏兰特之歌》其实源自西德乐队「成吉思汗」（Dschinghis Khan）于1979年发行的经典Disco舞曲《Moskau》（莫斯科）。对于香港听众而言，最熟悉的版本莫过于林子祥在1980年推出的翻唱版《世运在莫斯科》。

在《Moskau》的歌词中，描绘了浓厚的俄式风情，当中写到：「哥萨克们把你们的酒一饮而尽」（Kosaken, leert die Gläser）、「纳塔莎你又是那么的美丽动人」（Natascha, du bist schön），以及「莫斯科，但那些真正了解你的人，都知道你内心有一团火焰正在炽热燃烧」（Moskau, doch wer dich wirklich kennt, der weiß, ein Feuer brennt, in dir so heiß）。

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字间行间，《Moskau》一曲其实是将莫斯科描绘成一个充满伏特加、美女和热情火焰的派对之都，完美投射了西德民间在政策薰陶下，对神秘苏联产生的浪漫与奇幻想像；亦表达了对1980年莫斯科奥运会的期盼。

当时就有分析指，在冷战阴霾下，这首歌成功塑造了一个西方化、略带奇幻色彩的俄罗斯形象，发挥了音乐桥梁的作用，间接为德苏日后的和解铺路。

勃兰特1969年推行「新东方政策」

而这种文化氛围或许是西德总理维利．勃兰特（Willy Brandt）自1969年起推行的外交战略——「新东方政策」（Neue Ostpolitik）的文化产品。该政策核心在于「透过靠近而促成改变」（Wandel durch Annäherung），旨在改善与东德及苏联等共产国家的关系，化解冷战僵局。

不过在当时的西德，这首歌的处境相当微妙。一方面，它魔性的旋律在舞厅大受欢迎；但另一方面，随著反苏情绪持续，部份西德保守派媒体和政客开始质疑这首歌是在为共产政权「粉饰太平」，蒙上苏联「外宣」之嫌。

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《Moskau》在东德地下狂热

虽然围墙可以限制人员流动，但无法完全隔绝文化的交流。《Moskau》动人的旋律很快便流传于欧洲的大街小巷，这当中也包括东德。

1979 年，「成吉思汗」乐队发行同名专辑，而《Moskau》便是收录其中的第二首主打歌曲。

作为苏联卫星国的东德，其国营广播与电视机构虽然不曾公开播放《Moskau》，但官方其实也从未明令禁止。东德年轻人亦纷纷透过偷听西德电台或在黑市走私录音带，硬是让它成为冷战铁幕下最火热的「地下神曲」。

歌曲遭苏联KGB敌视

而对于苏联来说，虽然《Moskau》正面描写了俄国特色的伏特加、美女与舞蹈，但苏联当局认为其带有「西方视角」，不符合共产主义思想，因而在电视台和电台实施禁播。

苏联情报组织克格勃（KGB）起初对这首歌非常敌视。首先，乐队名字「成吉思汗」名字会让东斯拉夫人联想到历史上祖先遭受蒙古西征的屈辱；其次，由西德人来扮演起源于东欧的哥萨克舞蹈，也被认为带有嘲讽意味。当时甚至有谣言流传，指这首歌的德语歌词中包含反苏密码；克格勃更在官方文件中直指，成吉思汗乐队的「某些歌曲」具有「亲法西斯、反苏」的性质。

然而，官方的封杀反而引发了「越禁越红」的反效果。大量苏联年轻人亦是透过黑市购买黑胶唱片，令这首歌曲在当地的地下Disco舞厅掀起狂热浪潮。

尽管《Moskau》曾点燃西德人对苏联的浪漫幻想，但随著1979年底苏联入侵阿富汗，西方阵营连同西德愤而抵制次年的莫斯科奥运。这份奥运热情顿时蒙上沉重的政治阴影，而西德人的对苏联美好想像，也在苏式坦克的无情辗压下随之破碎。

1980年莫斯科奥运会曲棍球项目。法新社

1980年莫斯科奥运会曲棍球项目，印度夺冠。法新社

苏联当年费尽九牛二虎之力才取得奥运主办权，本想借此大肆宣传，怎料遭到多国联合抵制，导致赛事声势大受打击。坊间盛传更苏联官方电视台在1980年元旦前夕的跨年节目中，罕见地播放了约15秒《Moskau》的音乐录影带。而这短短的亮相同样在苏联内部引起轰动，歌曲迅速透过地下翻录（拉丁化俄语：Magnitizdat）传遍当地大街小巷。

其实自苏联入侵阿富汗、抵制1980年奥运后，西德民众便陷入了矛盾的处境：他们一边在流行文化中幻想著和平，一边在政治现实上却不得不顺从美国，被迫与莫斯科保持距离。

历史学家普遍将1980年视为冷战从「低荡」（Détente）重新走向冲突、苏联重新走向封闭的「后勃列日涅夫时代」（Post-Brezhnev era），与后来大众熟知的戈巴卓夫改革时期相去甚远。

冷战渐见结束讯号

然而，进入1980年代中期，冷战局势迎来了历史性的转机。

1985年3月11日，戈巴卓夫（Mikhail Gorbachev）当选苏联共产党中央委员会总书记，以54岁之龄成为苏联史上最年轻的最高领导人。这位额头上留有醒目「地图」胎记的政治家，随后在国内推行「新思维」，大刀阔斧地展开经济改革（拉丁化俄语：Perestroika）与政治开放（拉丁化俄语：Glasnost）。他日后在外交上大力改善与西方国家的关系，更成为终结冷战的关键人物。

戈巴卓夫在德国地位很高。法新社

戈巴卓夫在德国地位很高。法新社

戈巴卓夫在德国地位很高。法新社

事实上，戈巴卓夫在不少德国人心中拥有崇高的地位，因为他在推动东西德统一的进程中付出了巨大努力。时至今日，欧洲最大的军人权益倡导组织、同时也是非党派独立专业协会的「德国武装部队协会」（Der Deutsche BundeswehrVerband），依然高度评价戈巴卓夫，称他为「德国统一的其中一位父亲」（Er war einer der Väter der deutschen Einheit）。这足以证明德国主流社会与军方对他历史贡献的深切肯定。

1999年12月31日，叶利钦向普京移交权力。法新社

而作为首任俄罗斯总统的叶利钦（Boris Yeltsin），在苏联解体前夕的1991年，便已当选为苏联最大加盟共和国——俄罗斯联邦的总统。在他执政期间，顺利落实了苏联军队全面撤出德国的历史性进程，为两国关系消除了冷战时期的实质敌意。

在当时的西方国家中，德国是向俄罗斯提供最多实质经济援助的国家。到了1998年施罗德（Gerhard Schröder）接任德国总理后，双方进一步深化了在能源（特别是天然气）等经贸领域的合作，这也为日后德俄之间的「特殊关系」打下了坚实基础。

德俄关系渐入佳境

2000年则可被视为德俄关系的关键转折点，那一年普京（Vladimir Putin）正式就任俄罗斯总统，德俄奠定了以「能源合作」与「战略伙伴关系」为核心的交往基调。曾任苏联克格勃（KGB）驻东德特工的普京，于2001年罕见地在德国联邦议院用流利的德语发表演说，主张建立「统一的欧洲」，赢得全场起立鼓掌。这场演说为日后长达二十年、以天然气为纽带的德俄经贸与政治互动揭开了序幕。

到了2010年代，德俄关系更是进入了最紧密的战略伙伴与经济合作期，由当时的德国总理默克尔（Angela Merkel）与时任俄罗斯总统梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）主导双边交流。这一时期最具代表性的成果，便是2011年正式开通的「北溪一号」（Nord Stream 1）海底天然气管道。德国政府当时坚信「以商促变」（Wandel durch Handel）的理念，认为透过密不可分的经贸往来，可以将俄罗斯牢牢绑在欧洲的和平架构中。

北溪1号（Nord Stream 1）天然气管道于2011年11月8日正式落成启用。法新社

北溪1号（Nord Stream 1）天然气管道于2011年11月8日正式落成启用。法新社

然而，这段由能源构建的蜜月期在2022年彻底幻灭。自俄罗斯入侵乌克兰以来，德国对俄政策发生根本性转变。现任德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）宣布德国迎来「时代转捩」（Zeitenwende），不仅全面切断对俄罗斯天然气的依赖、加入西方对俄制裁，更打破数十年来不向冲突地区运送武器的禁忌，大力援助乌克兰。德俄关系随之全面恶化，跌至冷战结束以来的历史冰点，令人唏嘘。

历史轮回抑或未知结局?

魏德尔主张德国应结束对俄罗斯的能源抵制并恢复进口廉价天然气，以拯救德国衰退的工业与经济。路透社

魏德尔主张德国应结束对俄罗斯的能源抵制并恢复进口廉价天然气，以拯救德国衰退的工业与经济。路透社

从当年《Moskau》引发的迪斯可融冰狂热，到后来「北溪管道」所象征的能源合作，文化与经济长年见证著德俄之间的紧密交往。尽管这份情谊近年因国际冲突而跌入冰点，但其历史惯性并未消逝，并深刻呼应了当前德国政坛的现实。

近年逐步崛起的右翼「另类选择党」（AfD）联合主席艾丽斯．魏德尔（Alice Weidel）便曾多次公开倡议，德国应结束对俄能源抵制、重返俄罗斯油气市场；她直言，廉价的俄罗斯能源曾是「德国制造」成功的秘诀，唯有重启经贸才能重振德国的竞争力。

如今，这首冷战神曲时隔40多年化身《夏兰特之歌》再度爆红，再次勾起了德俄关系半世纪以来的历史回音。在当前高度对立的国际局势下，这一次的文化狂热又能否如当年那般，重新成为满布锈迹的德俄关系的「除锈剂」？