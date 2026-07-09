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北约峰会︱特朗普赢博弈输盟友？ 极致「交易艺术」如何让欧洲措手不及︱拆局

环球拆局
更新时间：00:03 2026-07-09 HKT
发布时间：00:03 2026-07-09 HKT

近日在土耳其召开的北约峰会，再次见证了美国总统特朗普将其「交易艺术」发挥到极致。这场峰会最终以美国大获全胜、欧洲满盘皆输告终，特朗普不仅成功减轻了长期困扰美国的欧洲「搭防务便车」（Defense free-riding ）问题，更在关键时刻反客为主，彻底掌控了国际政治的议程。

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6月底，北约秘书长吕特自带图表，大赞特朗普。法新社
6月底，北约秘书长吕特自带图表，大赞特朗普。法新社

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事实上，在这场北约峰会召开前，特朗普早已反客为主。早在6月底，北约秘书长吕特为了讨好他，便自告奋勇自备图表，大赞特朗普就任后，成功使北约国家军费大增，以「特朗普万亿美元」（Trump Trillion）作为图表，将此功劳全归于他。

特朗普出席北约峰会，7月7日与土耳其总统埃尔多安握手。
特朗普出席北约峰会，7月7日与土耳其总统埃尔多安握手。

随后，特朗普又放风，扬言若非土耳其总统埃尔多安亲自邀请便拒绝出席今次北约峰会，特朗普一早以「人未到、声先到」的姿态将欧洲多国压制在被动位置。

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在今次峰会期间，特朗普更无视北约互相保卫领土的原则，重提美国应控制格陵兰岛而非盟国丹麦。这番近乎夺取盟友领土的言论，再次向欧洲强烈展示了，谁才是真正的老大。

突袭伊朗让欧洲筹码瞬间作废 

当然，特朗普先前的种种铺垫只是热身，峰会期间他继续「发功」，借此榨取更大的谈判筹码。欧洲北约国家原以为只要交出已经大幅增加军费的成绩单，就能在谈判桌上增加与美国讨价还价的底气。岂料特朗普在周二（7月7日）晚间出人意料地对伊朗发动一系列袭击，并撤销了德黑兰在国际市场出售石油的许可证。

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特朗普更继而在峰会第2日（8日）再表示，与伊朗签署的旨在结束冲突的谅解备忘录已经「结束」，并补充说他不想与德黑兰接触。

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这套连环拳将正在与会的欧洲领导人杀个措手不及。这场原本旨在展示团结、聚焦支持乌克兰的峰会，在两天内被特朗普强行扭转。峰会焦点瞬间被迫转移到美伊随时开战的地缘危机，以及霍尔木兹海峡航道再次随时被切断的现实恐惧中。

全球油价随即应声暴涨，排山倒海的通胀压力再度袭来。特朗普用实际行动告诉欧洲人：谈判桌上的议程由他决定，欧洲国家原先准备好的草案全部作废，满腹的盘算与话语最终只能吞回肚子里。

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欧洲「抛弃恐惧」 vs 特朗普「卷入恐惧」 

事实上，欧洲北约国家与美国在这场峰会上的博弈，可以用国际关系学者格伦．斯奈德（Glenn H. Snyder）提出的「同盟安全困境」（Alliance Security Dilemma）来解释。该理论指出，盟国在维护安全时，往往会在两种恐惧之间拉扯：一是「害怕被盟友抛弃」，二是「害怕被盟友卷入战争」。 

对于欧洲来说，其死穴在于深陷「被抛弃的恐惧」。面对俄罗斯步步进逼的军事威胁，德国国防部甚至不时提醒，俄军终有一天入侵北约国家。偏偏特朗普长期对北约《第五条款》表达怀疑，动摇了欧洲的信心。该条款即「集体防御条款」，是北约的盟约基石，规定任何成员国遭受武装攻击，都将被视为对全体成员国的攻击，其他盟友必须出手相助。

如今，美国对此摇摆不定，而为了讨好特朗普，欧洲北约国家唯一的出路，就是大幅提高自身的军费支出。

特朗普指北约是一只连普京也不怕的纸老虎。美联社
特朗普指北约是一只连普京也不怕的纸老虎。美联社
特朗普批评北约面对伊朗成懦夫。美联社
特朗普批评北约面对伊朗成懦夫。美联社

当然，美国也并非毫无顾忌。奉行「美国优先」的特朗普，事实上极力抗拒「被卷入战争的恐惧」。他核心的考量是从地缘政治泥潭中抽身，偏好以速战速决的方式进行威慑，坚决避免美国再次深陷战争漩涡。不过总体而言，美国手握的筹码和底气依然比欧洲多得多。

因此，特朗普在这场峰会中，精准抓住了欧洲盟友害怕「被美国抛弃」的心理。凭借大胆谈判、极限施压的商人本色，特朗普将复杂的国际关系直接化为商场谈判桌。

北约5国军费飙升 德国创近年最大增幅

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在这场北约峰会中，欧洲与美国的博弈成果高下立见。根据北约最新预估，今年将有5个会员国的国防支出飙升至国内生产总值（GDP）的3.5%以上。其中，直接面临俄罗斯威胁的波罗的海三国以及波兰表现尤为激进：立陶宛以5.33%居冠，其次为爱沙尼亚的5.10%、拉脱维亚的4.92%以及波兰的4.68%，希腊也达到了3.65%。相比之下，作为传统防务主力的美国，自身国防支出占GDP比例则为3.17%。

德军等欧洲部队近期努力提升军事防御能力。路透社
德军等欧洲部队近期努力提升军事防御能力。路透社
德军近期积极提升军事防御能力。路透社
德军近期积极提升军事防御能力。路透社
德军近期积极提升军事防御能力。路透社
德军近期积极提升军事防御能力。路透社

德通社的报道更披露，一向在军费上相对保守的德国，2026年国防支出申报高达1247亿欧元，较去年暴增25.5%，净增254亿欧元，创下近年最大年度增幅，支出规模在北约中仅次于美国，欧洲各国被迫大举动用国家财政来满足美国的要求。

德媒：美国已不再值得信赖

对于特朗普在今次北约峰会的「收获」，德国最大联合新闻编辑室之一RND（RedaktionsNetzwerk Deutschland）的驻北约记者斯文．舒尔茨（Sven Christian Schulz），在题为《欧洲不能再为特朗普扩军》的评论中直言「美国已不再值得信赖」（Auf die USA ist kein Verlass mehr）以及「欧洲是时候走向自主，而非任由美国摆布。」(Es ist an der Zeit, dass die Europäer selbstbestimmt vorangehen, statt sich von den USA vorantreiben zu lassen.) 

不少德国媒体都指出欧洲需加快防务自主。RND
不少德国媒体都指出欧洲需加快防务自主。RND

他指出，欧洲目前流于被动填补防务漏洞，而非主动主导自身防务；当美国已强推计划，要在2027年前完成驻欧美军的转型时，许多欧洲防务倡议却仍定在2030年或更迟，这段至少三年的空窗期，正构成重大的安全风险。

在2026年初夏这场北约峰会的博弈中，欧洲各国领导人显然落于下风。特朗普不仅逼使盟友必须「改正」长期搭「防务便车」的依赖心态，更以「极限施压」掀翻了欧洲人原先设想好的谈判局，令欧洲各国再次陷入极度被动与集体焦虑之中。

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而这无疑是特朗普在外交上的又一次胜利。在这场莫测的权力游戏中，欧洲似乎彻底迷失了方向，沦为输家，而将他们逼入绝境的，却是本应并肩作战的「跨大西洋盟友」美国。
 

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