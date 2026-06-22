伊朗局势︱巴基斯坦均获美伊卖帐 具资格做「和事佬」五大原因︱拆局

美国与伊朗在瑞士举行的首轮高级别谈判，已于6月22日凌晨结束。调停国巴基斯坦与卡塔尔随后发表联合声明指出，美伊双方已就一项路线图达成共识，目标是在60天内达成结束战争的最终协议。

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分析指出，面对美伊两大势力的长期博弈，巴基斯坦凭借独特的战略地位，成为双方皆接纳的主要调停人。巴基斯坦之所以在本次危机中扮演「和事佬」，主要基于以下核心因素：

地缘安全与能源命脉

首先，伊朗是巴基斯坦的直接邻国，一旦美伊爆发全面战争，战火极易蔓延并波及巴基斯坦境内。因此，巴基斯坦推动双方协调，旨在最大程度降低地缘冲突带来的外溢风险。

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其次，巴基斯坦与伊朗拥有长达约900公里的边境线，且边界两侧均有少数族群居住。由于该族群武装常对巴基斯坦中央政府发动袭击，若伊朗局势陷入混乱或失控，跨境民族与反政府武装问题势必恶化，成为巴基斯坦国家安全的重大负担。

最后，巴基斯坦属于能源匮乏国家，国内高达70%至80%以上的原油、汽油及液化天然气（LNG）均依赖海湾国家进口，且必须经由霍尔木兹海峡运输。因此，劝和促谈、推动停火，对于确保巴基斯坦的能源供应线安全与社会经济稳定至关重要。

巴基斯坦具丰富斡旋经验

事实上，巴基斯坦在国际外交舞台上，过去曾多次发挥调停与促和的作用，甚至在特定历史节点承担了「秘密外交」的渠道角色。

从历史案例来看，早在20世纪70年代初，巴基斯坦就在中美两国之间发挥了关键的传话与促和作用。最著名的事件是1971年，时任美国总统国家安全事务助理基辛格经由巴基斯坦秘密访问中国，此举成功打开了中美关系缓和的大门，对全球地缘政治产生了极其深远的影响。

周恩来教基辛格用筷子。

1972年时任美国总统尼克逊访华与毛泽东会面，由基辛格（右一）陪同。左一是周恩来。

基辛格1971年秘密访华，促成了中美建交。网络图片

1971年基辛格多次密访中国，促成中美建交。

以近期事件为例，在2020年间，巴基斯坦在阿富汗塔利班与美国之间同样扮演了传话与调解的角色。在各方斡旋下，最终促成了美国与塔利班达成协议，并落实美国从全面撤军。

这些历史与近代的外交实践，均显示出巴基斯坦在处理复杂国际冲突时，具备独特的战略沟通能力。

巴基斯坦获美伊双重信任

巴基斯坦与伊朗拥有深厚的政治历史和宗教文化联系，两国长期在边境管理、反恐及宗教事务上保持接触与合作。此外，巴基斯坦拥有全球仅次于伊朗的第二大什叶派穆斯林人口，自然与伊朗比较契合。与部分设有美军基地的海湾国家不同，巴基斯坦境内亦无美军驻扎，因此在伊朗眼中具备较高的「中立性」。

而巴基斯坦亦与美国长期保持著密切的安全与外交往来。巴基斯坦本身是美国的「非北约主要盟国」（Major Non-NATO Ally, MNNA ）。在此次调停团队中，巴基斯坦陆军参谋长（Asim Munir）扮演了关键角色，他与美国五角大楼及中央司令部之间，有著深厚的历史合作与情报交流关系。

今年5月，伊朗总统佩泽希齐扬会见到访的巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（左）。美联社

今年4月12日，美国副总统万斯（左）在出席完关于伊朗问题的会谈后，与巴基斯坦国防军司令兼陆军参谋长穆尼尔（右）交流。美联社

今年4月，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（左）访问德黑兰，会晤议长卡利巴夫。

所以，在特朗普政府的视角下，巴基斯坦的立场相对中立，且在外交事务上不会流于「抢功」。这种同时能与美伊双方直接对话的特殊身份，使巴基斯坦成功扮演了两国均能接纳的协调角色。

巴基斯坦精准洞悉美伊心结

巴基斯坦凭借长期的外交经验，精确掌握美伊双方的核心诉求。在美国方面，其主要目标为「恢复霍尔木兹海峡通航、促使国际油价下跌及取得外交成果」；在伊朗方面，核心诉求则为「解除经济制裁、保障政权安全及解除海上封锁」。

浓缩铀处理方式成美伊谈判重点。美联社

伊朗目前拥有约440公斤「接近武器」等级的浓缩铀。路透社

巴基斯坦亦成功将争议性最高的「核计划与浓缩铀问题」进行战略切割，推迟至签署备忘录后的60天停火期内再行协商，从而促成了「先停火、后谈判」的务实框架。

成各大阵营的「最大公约数」

最后，由于巴基斯坦与以色列并无外交关系，且身为伊斯兰世界中唯一拥有核武器的国家，长期被视为平衡中东地区核威胁的关键力量。这种独特的战略地位，使巴基斯坦成为海湾国家、伊朗及美国均能接纳的调解人，扮演了各方利益的「最大公约数」。

中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天指出，巴基斯坦与美伊双方均维持著通畅的沟通渠道，并获得双方一定程度的信任，这种外交优势在全球范围内相当罕见。