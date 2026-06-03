俄乌战争︱北约援乌「得把口」 波罗的海核武化随时变「火药桶」？︱拆局

乌克兰今年到手的弹药和资金已较以往减少，未来获得的援助亦将相应缩水。5月中下旬，北约秘书长吕特（Mark Rutte）提出向乌克兰大「开水喉」。不过「理想很丰满，现实很骨感」，有5个北约成员国反对此一建议。

北约5国反对加码援乌

在5月中下旬举行的北约外长会议期间，秘书长吕特呼吁各国加大捐助，建议成员国将本国国内生产总值（GDP）的0.25%用于对乌克兰的军事援助。根据美国《Politico》的数据，若按照北约对各成员的GDP的估算，这项援助意味著，每年向乌克兰拨款1430亿美元（约1.12万亿港元 ）。对此，英国、法国、西班牙、意大利和加拿大提出反对，吕特的想法落空了。

美国退场，援乌重担落在欧洲人肩上。德国基尔世界经济研究所(Kiel Institute for the World Economy)

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「谁有钱就多出钱」?

按照2025年的相关数据粗略估算，以下五个国家各自GDP的0.25%所对应的金额分别为：英国约100亿美元、法国约84亿美元、西班牙约47亿美元、意大利约64亿美元、加拿大约58亿美元。 吕特的援乌逻辑就是「谁经济体量大，谁就多出钱；谁在北约里喊得响，谁就不能只喊口号」。吕特希望透过一致的「税率」为乌克兰「「固定出粮」」，而非「临时众筹 」。但近年来，欧洲那些「大地主」与「老钱」手头上的余粮亦所剩无几，面对乌克兰这种日日伸手要钱的「穷亲戚」，确实是「长贫难顾」，它们当然不会中吕特的「计」。

「俄油俄气」变「印油印气」

其实在全球经济前景不明朗、中东战火、俄乌鏖战、能源供应受阻等问题的大乱局之下，这些尚算富裕的「大国」自然更多关注自身，甚至不惜与口中所谓的「敌人」媾和，以寻求更低廉的能源供应。自诩为乌克兰所谓「坚定盟友之一」的英国在5月中下旬就允许从第三国（土耳其和印度）进口俄国原油炼制之航空燃油及柴油；同时，英政府也同意本国经济实体在特定条件下，可以参与俄罗斯「萨哈林2号」（Sakhalin-II）与「亚马尔」（Yamal LNG）液化天然气的供应与运输。这种「换汤不换药」「自欺欺人」的做法，实质上等同于放宽对俄的部分制裁，但在法理、道义及政治层面上却显得「合理」与「正确」。

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「小国」主张积极援乌

反观波罗的海三国、波兰、荷兰以及北欧国家，这种属于「中小」规模的国家不仅对方案表示同意，部分国家甚至早已将对乌援助提升至本国GDP的0.25%或更高水平。从地缘政治层面而言，这些国家因更靠近俄罗斯，对安全威胁的感受亦更为直接。

1990年3月11日，标语牌上「苏维埃」和「社会主义」的字样已被划掉。立陶宛是第一个宣布脱离苏联独立的苏联加盟共和国。法新社

1991年9月3日，代表共产主义的「镰刀锤子」标志，随后被移除。立陶宛于1990年3月11日单方面宣布脱离苏联独立。 法新社

1990年3月11日，立陶宛民众庆祝更名为「立陶宛共和国」。立陶宛是第一个宣布脱离苏联独立的苏联加盟共和国。法新社

波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚及立陶宛）皆与俄罗斯接壤。三国在第二次世界大战期间同遭苏联吞并，历经数十年苏联统治，直至1990年代才重获独立。因此，它们自然拥有相似的历史记忆与安全焦虑。至于波兰在过去两三百年间，多次被俄罗斯（包括沙俄时期与苏联时期）瓜分或吞并，亦有一定的「恐俄症」。

波罗的海「核武化」?

因此，基于地缘政治、历史情感及现实考量，这些「小」国都希望乌克兰得到更多援助，但受限于自身国力，实属力有不逮。所以，它们寄望北约中的「大哥」「富户」能多出力，而是不再抱持「多多益善、少少无拘」的态度。毕竟乌克兰与它们自身就是「唇亡齿寒」的关系，「小」国不愿见到援乌最终沦为一场「谁愿意给就给」的政治游戏。

出于安全考虑，部分「小」国纷纷增加军费以求自保。6月初有报道指，波兰与波罗的海等北约东翼国家，正积极争取设立国防合作基地，期望引入美国核武部署以强化威慑力，令欧洲再现「火药桶」雏形。然而，此举势必加剧俄罗斯与北约的对立，令欧洲安全格局更趋紧张，最终受害的将是东欧前线国家及整个欧洲大陆的和平稳定。