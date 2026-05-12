英工党阁员相继跳船 施纪贤拒辞职 分析指恐难撑过年底

英国执政工党在上周的地方选举中遭遇惨败，党内引发罕见的「逼宫」风暴。首相施纪贤（Keir Starmer）连日来面临数十名党籍议员及部分阁员公开要求下台的巨大压力。尽管施纪贤今日（12日）在内阁会议上「斩钉截铁」表明拒绝辞职，并警告权力斗争将令英国重演「脱欧」后的政局混乱，但会议前后已有两名大臣级官员相继宣布辞职，显示党内裂痕进一步加深。多方分析预期，施纪贤的政治生命岌岌可危，恐难撑过今年年底。

党内近两成议员促下台

工党在日前举行的地方选举中兵败如山倒，单在英格兰地区便失去逾30个地方议会的控制权，约1500名地方议员落选。选民的不满主要源于工党上台近两年来，未能有效遏止非法移民偷渡英伦海峡的问题；加上削减福利及政策屡次「转軚」，令施纪贤背负软弱无能的骂名。

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败选触发党内积压已久的反对声浪。据统计，下议院403名工党议员中，已有约80人（占近20%）公开表态，要求施纪贤引咎辞职或订出离任时间表。面对逼宫，施纪贤昨日（11日）发表演说承认败选责任，但强调会正面迎击国家挑战。他在今日的内阁会议上再次重申不会退位，直言若工党此时挑起领导权之争，将令国家重陷2016年脱欧后的动荡乱局，甚至对经济造成实际打击。

大臣级官员「跳船潮」

然而，施纪贤的强硬表态未能平息内耗，反而引发官员「跳船潮」。在今日内阁会议召开前，住房及社区事务部初级大臣范布勒（Miatta Fahnbulleh）率先发难宣布辞职，并在社交平台直斥：「大众已不信任你能领导变革，我也不信。」

会议结束后，负责妇女儿童安全事务的大臣菲力普斯（Jess Phillips）亦递交辞职信，直言无法在现有领导层下继续工作。她批评施纪贤的领导缺乏推动力及进取心，未能为国家带来预期的改变。BBC预料，今日稍后或有更多官员挂冠求去。

会后，仅有少数阁员如住房大臣利德（Steve Reed）公开表态支持施纪贤；而早前传出有意逼宫的内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）及被视为潜在接班人的衞生大臣卓廷（Wes Streeting）等核心阁员，则不发一言离场。

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分析料下台机率达八成 接班人选未明朗

虽然工党罢免党魁的门槛（需20%下议院议员提出并提名挑战者）较保守党（15%）高，且目前党内尚未就继任人选达成共识，这成为施纪贤暂保大位的「护身符」。潜在的接班人选中，属温和右翼的卓廷呼声较高，但他表明不会主动挑起党魁之争；而温和左派的大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham）及副首相韦雅兰（Angela Rayner）则各有政治隐患。

尽管如此，外界对施纪贤的政治前景普遍悲观。美国智库欧亚集团（Eurasia Group）发表报告，将施纪贤今年内下台的机率由65%上调至80%，预计最可能的情况是工党将于9月前强势启动党魁选举。若施纪贤最终黯然下台，他将成为英国过去十年内第6位辞职的首相，并创下工党首相因党内挑战而被罢免的首例。