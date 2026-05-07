金主爱接班靠皮褛形象？ 南韩专家分析金正恩延续家族领导策略

2022年11月，北韩领导人金正恩身旁出现一名穿著得体的年轻女孩照片，她正是其女儿金主爱（Kim Ju Ae）。

金主爱穿搭疑为接班铺路

金主爱首次在国家宣传中亮相时年仅9岁，当时已因穿搭受到关注。此后她的发型与服装越发精致讲究。南韩情报机构研判，北韩领导人金正恩已选定她为接班人。现年约13岁的金主爱，与父亲共同出席飞弹发射、阅兵及海外出访的次数逐渐增加。但也有分析指出，她偏爱皮革、皮草与「公鸡头」发型，这些风格显示她正被培养为领导人。实际上，她的穿著很可能受劳动党「宣传鼓动部」指导。

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金主爱有时会被拍到穿著正式套装与裙装，风格与母亲李雪主相似。南韩世宗研究所（Sejong Institute）副所长郑成昌（Cheong Seong-chang）分析，由于金主爱年纪尚小，这可能成为她未来担任领导人的潜在弱点，因此政权透过让她穿上母亲同款正式服装，来掩饰年龄并塑造更成熟的形象。她偶尔也会穿皮夹克，这种服装既休闲又有印象感，适合前往军事基地等环境较艰困的场合。

不过，这也让她有时与父亲金正恩「撞衫」，因为金正恩同样偏爱黑色皮外套与风衣。模仿前代领导人的穿著风格，即所谓的「形象复制」，一直是北韩政权维系权力的手段之一。金正恩执政初期，为巩固自身合法性，曾刻意模仿祖父金日成的穿著打扮。专家表示，创建并领导北韩超过45年的金日成，在北韩实际上被视为神一般的存在。



郑成昌指出，宣传鼓动部在引导民众将对金日成的敬意转移至金正恩的过程中，扮演了关键角色。据称，金正恩首次公开露面时，无论是北韩民众还是南韩专家都感到惊讶，因为他的外貌酷似年轻时的金日成。郑成昌分析，金正恩作为接班人面临缺乏经验与年纪尚轻等劣势，但这些都因他与金日成相似而获得弥补。甚至有说法指，北韩民间一度流传金日成已经「转世重生」。

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除了巩固金主爱的接班人地位，她与母亲李雪主透过穿著西式服装，展现与普通民众截然不同的社会地位。郑成昌指出，金主爱多次穿著皮革夹克，显示宣传鼓动部有意将她塑造成高于一般民众的形象。他解释，高档皮衣在北韩并不常见，奢侈品牌、皮革与皮草都是普通百姓负担不起的物品。

金主爱不断变化的时尚风格，与北韩民众日益严格的服装管控形成对比。2020年，北韩制定《排斥反动思想文化法》，禁止民众接触境外文化。然而2023年，官方媒体发布的影片显示，金主爱穿著一件价值1900美元（约15000港元） 的法国迪奥（Dior）黑色羽绒夹克，与父亲并肩走在洲际弹道飞弹前。

隔年，她在平壤住宅区竣工典礼上穿著透明衬衫露出手臂，但官方随后对普通公民发布讲座，警告不得穿著这类服装与发型，称其为「反社会主义与非社会主义现象」，必须根除。这些事件显示，金氏家族作为近乎神一般的存在，往往不受适用于一般民众的规则限制。

