星岛申诉王 | 直击葵涌广场童党破坏公物赶客走 商户叫苦：搞到生意惨淡

葵涌广场向来是年轻人的热门聚集地，但近日却有不少市民投诉，指每逢下午时分，便有一群青少年聚集在三楼小食街后方的「TOP世界」区域。他们不时夹杂粗言秽语，甚至恶意骚扰途人和商户，导致附近店舖生意惨淡。《星岛申诉王》经连日追踪，发现这群青少年有男有女，年龄介乎12至14岁，部分人更身穿校服；从校服款式判断，他们分别就读于葵青区内不同的中学。多名商户直指，这群青少年与场内一名开设冰糖葫芦店的女店主关系密切，更被他们称呼为「阿妈」，直指该名女东主正是间接助长这场乱象的源头。

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美食街变「禁区」

《星岛申诉王》记者日前到葵涌广场三楼后侧的「Top世界」小食区视察，发现昔日熙来攘往的美食街，如今已有多间店舖相继离场，剩下不少「吉舖」，场面冷清。采访当日，记者在冰糖葫芦店外观察，店内有四名身穿黑衣的女中学生正在闲聊，言谈间不时夹杂粗言秽语，态度旁若无人。

食客M小姐接受访问时表示，该店长期聚集一批「边缘青年」，她本人亦曾有过不愉快经历。M小姐忆述，日前途径该处打算到附近的寿司店消费，期间只随意朝冰糖葫芦店内望了一眼，随即被数名年约十二、三岁的年轻人恶言责骂，更有人故意用脚将她绊倒。

「无缘无故就被绊了一下，绊到我整个人跳起来，鞋子也飞脱了，他们不但没有道歉，还站在那边嘲笑我。」已出来社会工作的M小姐事后犹有余悸，直言葵涌广场一直是她成长岁月中的青春回忆，但经此事，她决心以后不会再踏足该处，「他们真的把葵涌广场搞得乌烟瘴气，那次之后，我真的非常害怕。」

矛头直指「冰糖葫芦」老板娘

据附近商户指出，这批青少年之所以有恃无恐，全因背后有「后台」撑腰。众人不约而同将矛头指向巷内一间「冰糖葫芦」店，指控该店老板娘薛小姐俨如「大姐大」，长期扮演「收留者」的角色，更被这批青少年称呼为「阿妈」。她不仅让这些青少年经常聚集在店内，更任由他们在三楼一带流连生事。

附近商户对这位老板娘颇为忌惮。寿司店东主郭先生直言：「他们整群人站在这里，阻碍客人光顾，有时更大声叫嚣、四处奔跑，生意必定大受影响。」他进一步指出：「他们每次来，都会被招揽进去（冰糖葫芦店）」，暗示双方关系密切。

正对著该店的虾汤面店及蚬汤店更是深受其害。虾汤面店负责人李先生向记者展示闭路电视片段，指这批青少年曾在店外大肆捣乱：「一群人冲进来，乱扔『雪糕筒』等杂物，甚至把防烟门都砸开了，弄得满地狼藉，非常扰民！」他无奈表示：「我们每个月花万多元交租，现在却眼白白看著这里变成他们的游乐场，甚至还有人在后巷打架。」

蚬汤店老板娘阿宝亦控诉：「他们会大声喝止我们的客人，叫人『不要吃了』；经过店舖时，又扬言要纠集人马，自称是某三合会成员，恐吓说要叫『大佬』来打架。」她强调，在这种恶劣环境下，客人根本不敢带小朋友来逛街进食。

经营泰式小店的伍小姐则表示，曾遭十多名青少年包围店舖恐吓叫嚣，这群人更不时在室内违规吸烟。虽然商场管理处、保安及清洁工等都曾对他们的恶劣行为作出投诉，甚至屡次报警求助，但始终未能杜绝这群青少年的聚集与滋扰问题。

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冰糖葫芦店主回应事件

《星岛申诉王》记者向经营冰糖葫芦的薛姓店主求证，她自称是马来西亚出生的台湾人，定居香港后开店售卖冰糖葫芦。她承认收留这批青少年，并辩称此举是出于爱护他们，「那些小朋友很多都有家庭问题或个人问题，他们很开心认识到我这位姨姨。」她表示其宗旨是帮助边缘青年迷途知返，「他们在我店内反而不会出外学坏。」

然而，当记者质问为何这批「小朋友」涉嫌骚扰他人、吸烟及破坏公物时，薛小姐随即与他们划清界线：「我没有见过，我做自己的生意，三尺之内是我的范围，照顾不了超出范围的地方。」她更将责任推向警方：「你有本事就多派几个人过来巡逻，是不是？」

对于被称为「大姐大」及指控她搞事，她反指自己被针对：「现在针对我，说我杀人放火都可以。从头到尾我都和他们没有关系，小朋友认识外面的人，都不关我的事。但是他们要这样玩，我也没办法。」

实际上，葵涌广场的乱象已引起警方高度关注，连日来更有便衣探员加强巡逻。记者在采访期间，现场聚集的青少年人数已明显减少。

薛小姐称，自己收留街童，是为了他们不在外学坏，但对于他们在葵广的行为，并非她能控制。

最后营业日聚集200人？

薛小姐亦向记者坦言，自己开业起不断受到其他商户的针对。起初大家都有打招呼，不知为何后来大家都针对她。「我卖我的冰糖葫芦，他们卖面、卖寿司，根本同我没有生意的冲突。我很好人的，都会叫那些熟客去附近买点饱肚的热食。」

事件扰攘多月，薛小姐透露其冰糖葫芦店将于8月6日结业。消息传出，附近商户如释重负。寿司店东主直言：「离开都是好事，可以安静一点，休息一下，是好事来的。」泰国菜商户亦笑言：「当然好，松一口气，希望生意越做越好。」虾汤面店负责人更兴奋地说：「放鞭炮庆祝！」

不过，薛小姐扬言指8月6日最后一天营业当日，预计有200人到场举行告别派对，更向记者声称「有任何衍生出来的情况，不是她控制范围之内」。有商户闻言表示当日不会营业。

《星岛申诉王》就葵广街童聚集滋扰向警方查询，警方回复指，警方一直十分重视社区的治安和秩序。葵涌分区会继续密切留意区内的罪案情况及趋势，加强巡逻，以防止青少年罪行及其他滋扰行为。

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