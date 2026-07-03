星岛申诉王 | 美容院偷拍恐慌蔓延 中港放蛇揭针孔偷拍用具通街卖

台湾一间大型医美集团，早前被发现在烟雾侦测器内，暗藏针孔摄影机偷拍女客人换衫，又或做疗程期间的半裸体影片，事件引起偷拍恐慌。原来一些隐蔽性偷拍器材，在香港真很多地方都可以买得到。

《星岛申诉王》记者在深水埗鸭寮街，很容易就买到这类器材，店员还会即场教客人怎样用。有店舖店员表示，入门版的针孔镜头每套卖480元，安装手机应用程式后便可使用。记者问到偷拍画质如何，该店员说：「算是高清吧，画质高过1080。」他继而向记者推介另一款针孔镜头，每套780元，扬言拍摄画质又会高一点。

深水埗鸭寮街放蛇买针孔镜头：

专人上门装针孔 洗手间都照装

记者又发现，有舖头甚至可以派人上门安装针孔镜头。有影音店负责人表示，很多位置他们都可以帮手安装，「洗手间都可以，会视乎需要录影多久。安装在口罩或领带，这是让人考试时用。」他说针孔镜头画质是高清4K，器材连安装大约3000至5000元。

而港人经常去买电子产品的深圳华强北，情况又怎样呢？经记者视察了解，发现不少店舖因为当局严打的缘故，都说没有卖针孔镜头。有店员说：「针孔式那些镜头，现在不能卖了。」不过有钱赚的生意，始终都会有人敢做的。记者多问两间，就发现有店舖会卖，店舖老板还即场展示针孔镜头，「这个是针孔镜头，要接驳Wifi在手机看的，这个是镜头，大约700元（人民币）。」除了针孔镜头，老板又推销各种偷拍工具，例如偷拍充电宝、偷拍笔和偷拍电子钟等，卖花赞花香说镜头很难看出来。

直击深圳华强北暗卖偷拍设备：

装Cam高危位置多 红色滤片可识别偷拍镜头

偷拍器材这么容易买到，市民可谓防不胜防。私家侦探社社长King Sir，就教大家怎样防范偷拍镜头。King Sir表示以酒店房间为例，如果在房间休息位置，要留意电视机镜头、电掣位、冷气风口位、窗帘角落位、热水壶、樽装饮品、砂糖器皿和天花板等位置，「而洗手间方面，洗手盘底部，以及马桶水箱下面位置，看上去很正常的镜子都要小心。」

一般人又怎样检查房间有没有偷拍镜头？King Sir说凡是有偷拍镜头的，都必定会反光，如一粒米般大，「只要用这种红色滤片的颜色镜片，关灯后向可疑位置扫描，就会清楚有没有。」King Sir又说，市民如果前往美容院等场所，如对一些物品有怀疑，可直接要求职员用一些东西遮着它，否则宁愿不光顾。

私家侦探教路防偷拍：

私家侦探社社长King Sir，教大家怎样防范偷拍镜头。

以住酒店为例，电视机镜头、电掣位和冷气风口位等，都有机会藏有针孔镜头。

洗手间方面，King Sir指洗手盘底部，以及马桶水箱下面位置，又或镜子等都要小心。

偷拍镜头会反光，King Sir说用颜色镜片去扫描，就会清楚有没有针孔。

在美容院如对一些物品有怀疑，King Sir建议要求职员用东西遮着它，否则宁愿不光顾。

大家在私人场所换衫，或做一些私密行为时，怎样防范偷拍呢？欢迎分享你们的心得。

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