星岛申诉王｜锦上路铁皮屋跳蚤市场1月底结束 市民赶末班车寻宝：香港又少一个特色地方

拥有近20年历史的锦上路跳蚤市场，每到周末都有不少顾客前来寻宝。不过，因应北环线工程推进，这个充满集体回忆的市集已确定将于1月底正式结束营运，画上句号。不少老商户向《星岛申诉王》倾诉心中不舍，同时也对未来的生计感到一片茫然。面对无可避免的结局，部分商户已选择提早结束营业离场；但仍有不少对跳蚤市场建立了深厚感情的档主，决心坚守岗位至最后一刻。

见证顾客成长 玩具档主泪别市场

跳蚤市场里，近200间色彩缤纷的铁皮屋内，贩卖著手工艺品、地道小吃及各类服饰，这些大多数都是手作商品，各具特色。在市场售卖日本迷你玩具的陈伯伯，自2008年开业至今，见证了市场的兴衰。当谈及即将到来的离别，他不禁感触落泪，坦言好感慨。

对陈伯伯而言，这里最让他怀念的，是那份真挚的人情味。他忆述，很多小朋友小时候来这里购物，如今得知市场即将结业，特意回来探望他，并问道：「伯伯，你记得我吗？」陈伯伯笑著回应：「你以前叫我叔叔，依家叫我伯伯。」简单对话，却道尽一份深厚客情。

店内许多物品都是伯伯的私人珍藏，他拥有大量香港歌手的唱片，他特别展示了陈百强和梅艳芳的专辑，并视之为「镇店之宝」，坦言除非遇上真正的「有缘人」，否则绝不割爱。随著结束营业的日子逼近，他指望天打卦。除了这些，最让他难忘的，便是店舖左右的邻居，无论风雨交加，他们始终互相扶持，如同家人一般。

布艺商户与客人情谊深厚：个个都叫我阿妈

在市场的另一角，售卖手作工艺品的店主「豆豆妈」，最初经营「砌豆」玩具。后来，她女儿从日本带回了一些布料，她便开始一针一线地缝制布袋。时至今日，店内所有商品，均是出自她的一双巧手。她坦言，多年来已与邻居和顾客建立的深厚情谊。许多客人早已成为朋友，她更因此认识了不少契仔和契女，并笑著说：「个个都叫我阿妈。」

市民专程前来道别：香港又少一个特色地方

随著锦上路跳蚤市场的结业消息传出，过去数个周末，均有大量市民专程前来作最后道别。市民Karina表示，她八、九年前来过这里，得知结业的消息后，特意来看看这里的变化。她坦言，「香港少了一个有特色的地方，感到可惜」。

另一位市民邓先生表示，他在结业之际专程来此「寻宝」，购买了一些以前的超人公仔。他透过与商户的交流，感受到他们的依依不舍，也认为香港能拥有这些特色地方非常珍贵。 对于香港又少一个集体回忆的地方，大家又有何看法呢？欢迎在下面留言讨论。