Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜锦上路铁皮屋跳蚤市场1月底结束 市民赶末班车寻宝：香港又少一个特色地方

放蛇直击
更新时间：07:45 2026-01-27 HKT
发布时间：07:45 2026-01-27 HKT

拥有近20年历史的锦上路跳蚤市场，每到周末都有不少顾客前来寻宝。不过，因应北环线工程推进，这个充满集体回忆的市集已确定将于1月底正式结束营运，画上句号。不少老商户向《星岛申诉王》倾诉心中不舍，同时也对未来的生计感到一片茫然。面对无可避免的结局，部分商户已选择提早结束营业离场；但仍有不少对跳蚤市场建立了深厚感情的档主，决心坚守岗位至最后一刻。

见证顾客成长  玩具档主泪别市场

跳蚤市场里，近200间色彩缤纷的铁皮屋内，贩卖著手工艺品、地道小吃及各类服饰，这些大多数都是手作商品，各具特色。在市场售卖日本迷你玩具的陈伯伯，自2008年开业至今，见证了市场的兴衰。当谈及即将到来的离别，他不禁感触落泪，坦言好感慨。

对陈伯伯而言，这里最让他怀念的，是那份真挚的人情味。他忆述，很多小朋友小时候来这里购物，如今得知市场即将结业，特意回来探望他，并问道：「伯伯，你记得我吗？」陈伯伯笑著回应：「你以前叫我叔叔，依家叫我伯伯。」简单对话，却道尽一份深厚客情。

店内许多物品都是伯伯的私人珍藏，他拥有大量香港歌手的唱片，他特别展示了陈百强和梅艳芳的专辑，并视之为「镇店之宝」，坦言除非遇上真正的「有缘人」，否则绝不割爱。随著结束营业的日子逼近，他指望天打卦。除了这些，最让他难忘的，便是店舖左右的邻居，无论风雨交加，他们始终互相扶持，如同家人一般。

布艺商户与客人情谊深厚：个个都叫我阿妈

在市场的另一角，售卖手作工艺品的店主「豆豆妈」，最初经营「砌豆」玩具。后来，她女儿从日本带回了一些布料，她便开始一针一线地缝制布袋。时至今日，店内所有商品，均是出自她的一双巧手。她坦言，多年来已与邻居和顾客建立的深厚情谊。许多客人早已成为朋友，她更因此认识了不少契仔和契女，并笑著说：「个个都叫我阿妈。」

市民专程前来道别：香港又少一个特色地方

随著锦上路跳蚤市场的结业消息传出，过去数个周末，均有大量市民专程前来作最后道别。市民Karina表示，她八、九年前来过这里，得知结业的消息后，特意来看看这里的变化。她坦言，「香港少了一个有特色的地方，感到可惜」。    

另一位市民邓先生表示，他在结业之际专程来此「寻宝」，购买了一些以前的超人公仔。他透过与商户的交流，感受到他们的依依不舍，也认为香港能拥有这些特色地方非常珍贵。  对于香港又少一个集体回忆的地方，大家又有何看法呢？欢迎在下面留言讨论。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
22小时前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
14小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
22小时前
法新社
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
即时国际
2小时前
郑丹瑞大女郑瑶中门大开影性感孕照 尽骚赤裸巨肚丰满上围藏不住 首次怀孕惊爆呕血
郑丹瑞大女郑瑶中门大开影性感孕照 尽骚赤裸巨肚丰满上围藏不住 首次怀孕惊爆呕血
影视圈
12小时前
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
13小时前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
2026-01-26 00:01 HKT