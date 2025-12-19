Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王│ 放蛇踢爆「黑珍珠」入侵庙街 警方即扫黄拘44岁乌干达妓女

放蛇直击
更新时间：16:52 2025-12-19 HKT
发布时间：16:52 2025-12-19 HKT

《星岛申诉王》早前报道，佐敦庙街有一批年轻企街女子穿上校服拉客，令区内黄色事业猖獗，影响居民。近日再有市民报料，指庙街多了一批十分罕见的非洲籍「企街」女子，在庙街长驻拉客。事件经披露后，油尖警区特别职务队人员本月18日在油麻地一带展开扫黄行动，打击街头卖淫活动，其中拘捕一名44岁乌干达籍女子。

相关报道：星岛申诉王｜佐敦庙街惊现非洲军团 黑珍珠操普通话拉客250次

警方表示，行动中在油麻地砵兰街及庙街附近拘捕一名44岁乌干达女子及一名47岁内地女子，涉嫌「为不道德目的而唆使他人」及「违反逗留条件」。两名被捕人现正被扣留调查。行动中，警方分别在砵兰街及庙街两个单位内检获一批证物，包括避孕套，润滑油及一次性浴巾等。

怀疑为同一行动中被捕的47岁内地女子。警方图片
怀疑为同一行动中被捕的47岁内地女子。警方图片

警方强调，会于砵兰街、碧街及庙街一带加强巡逻，以打击流莺问题；重申街头卖淫行为乃油尖警区重点打击目标之一，警方会继续留意相关情况及果断执法。警方强调，会于砵兰街、碧街及庙街一带加强巡逻，以打击流莺问题；重申街头卖淫行为乃油尖警区重点打击目标之一，警方会继续留意相关情况及果断执法。

《星岛申诉王》记者早前到庙街视察，与其中一名非洲籍「企街」搭讪，她以普通话拉客：「250元(一次)」，如果客人要求淋浴，服务费要加50元至300元。记者与其中一位自称Sophia的「企街」倾谈，她声称来自某个东非国家，并首次到访香港并进行卖淫，只为赚钱养育子女和家人，她亦曾到访多个国家及城市卖淫。

