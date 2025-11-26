星岛申诉王｜放蛇直击药房违法卖「瘦瘦笔」 店员落足嘴头：想瘦边就打边度

医学界近年发现用于治疗成人第2型糖尿病的处方针剂（俗称「瘦瘦笔」），因具有抑制食欲效果而成为减重人士的新选择。有用家表示在医生指示下使用「瘦瘦笔」，体重在3个月内显著下降9公斤（约20磅）。然而，《星岛申诉王》记者放蛇发现，本港部分注册药房为迎合市场需求，在市民未出示医生纸的情况下违规销售这类针剂，更有药房职员在解说使用方法时涉误导。

现年40多岁的阿仪（化名），她先后注射6个月「瘦瘦笔」。她坦言，随着年纪大，新陈代谢减慢，身体肥肿并出现双下巴，她接受医生评估后开始用「瘦瘦笔」，「每星期注射一次，一支针剂大约可以打4次，不用节食也不用做运动，我3个月就减咗9公斤（约20磅）」。她指，由于每月支出逾6000元较昂贵，其后看见没持续大幅减重，便停止注射「瘦瘦笔」。

「瘦瘦笔」属处方药物 药房无处方照卖

阿仪使用的「瘦瘦笔」，原为糖尿病治疗药物，属于胰岛素注射剂，通常在肚腩位置用作皮下注射。根据香港《药剂业及毒药条例》（第138章），该类药物被列为第1部毒药，属于处方药物，必须在医生指导下使用，或凭医生处方在注册药剂师监督下于药房购买。

记者在旺角、尖沙咀及沙田等多区药房放蛇，向职员提出想购买「瘦瘦笔」，但表明没有医生处方，药房职员没有理会，指没有现货，需要代订。其中一间注册药房店员明言，香港最近有不少人选择用「瘦瘦笔」减肥﹕「其实它本来是糖尿药，很多人都用作减肥，现在外面很多人都流行用这东西，尤其是外国，所以带动香港这段时间都很多人找。」另一间药房职员也在记者没有出示医生处方的情况下愿意代订，更指「瘦瘦笔」这些针剂可以自行选择剂量及注射部位，扬言「想瘦边度就打边度」。

药房主要销售4种不同牌子的「瘦瘦笔」，分别由美国和丹麦两家药厂生产，包括Mounjaro（满健乐）、Saxenda（秀身达）、Wegovy（周纤达）和Ozempic（胰妥赞），每支针剂介乎1500至6000元。以新一代针剂Mounjaro为例，记者查询多间私人医疗机构，接受医生评估及指示下注射，每针连医生诊金价钱约6000元，药房每支售价则为1800元。

关于「瘦瘦笔」这类注射剂型药物的使用，心脏科医生黄文灏表示市民不应在没有医生处方下自行到药房购买注射。首先，此类针剂使用前必须经医生完整评估个人健康状况，并非所有人都适合使用，例如曾罹患多种癌症的患者或孕妇，均不建议注射。

其次，由于每个人对药物的反应与副作用差异甚大，可能出现肠胃不适、肌肉流失等不良反应，严重时甚至可能引发胰脏炎，必须由医生根据临床状况调整剂量，并决定何时需要停药。第三，这类药剂需严格控制储存温度，若药房未使用专业医疗级冷藏设备，或会因保存不当导致药效失效。

黄医生更解释，此类处方药物除主要用于治疗糖尿病与肥胖症外，因其具有抑制食欲、延缓胃排空及稳定血糖的药理作用，亦有助降低心血管疾病风险。但他特别提醒，「瘦瘦笔」主要成分为GLP-1受体促效剂，需注意可能加速肌肉流失，导致皮肤松弛出现皱纹，必须遵医嘱使用。

衞生署：非法销售处方药物可被判刑

市民对于「瘦瘦笔」减肥的看法各异。市民Ellie受访时表示，朋友曾用「瘦瘦笔」后一个月减去约40磅，更直言：「不只是女生现在喜欢这个，一些男生也开始追求变美，我朋友就是男生。」另一位受访者Tristy表示，过去最极端减肥的时候都是一个月戒除进食淀粉和糖份，当时一个月瘦了6公斤感到满意，但不太接受靠注射药物减肥。

针对药房在没有医生处方下违规销售处方药物，衞生署回复《星岛申诉王》查询，2023年至2025年9月期间，合共录得20宗药房非法销售处方药物而被定罪的个案，强调任何人士非法管有及售卖未经注册药剂制品或第1部毒药、非法销售处方药物，一经定罪最高可以监禁两年和罚款10万元。

署方呼吁市民使用减肥产品前，应该先咨询医护人士的意见。而若想购买时了解是否本地已获批注册的药剂制品，可参考包装上印有「HK-XXXXX」样式的香港注册号码，在药物办公室网页查询。