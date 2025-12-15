星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次

《星岛申诉王》早前曾报道，佐敦庙街有一批年轻企街女子穿上校服拉客，令区内黄色事业猖獗，影响居民。近日再收到市民报料，指庙街多了一批十分罕见的非洲籍企街女，在庙街长驻拉客。

记者连日到庙街视察，发现这批非洲籍企街女子的踪影，相对于其他操普通话的企街，她们的肤色和发型份外突出。记者与其中一名非洲籍「企街」搭讪，她以普通话拉客：「250元(一次)」，如果客人要求淋浴，服务费要加50元至300元。

为了解这批非洲籍企街女更多资料，记者找其中一位略懂普通话，跟她到附近一个唐楼单位，现场面积大概百余呎。该名「企街」自称Sophia，来自某个东非国家，她向记者表示，自己是首次到访香港并进行卖淫，只为赚钱养育子女和家人，她亦曾到访多个国家及城市卖淫。「近年去过新加坡、印度；中国包括上海、广州、义乌及澳门，所以懂得一点点普通话。 」

Sophia表示，虽然她是第一次来香港开工，但自称很受客人欢迎，「客户九成是中国人，他们都喜欢我，我在这里还认识了香港男朋友！」

警员巡查即「走鬼」 区内企街驱不散

有熟悉庙街色情架步人士向记者透露，非洲籍「企街」近期人数明显增加和频密出现。「她们在这里开工差不多有两个多月，最早期只有一个，大家不太觉眼；现在夸张了，每天起码都有四、五位。」

记者连日观察，区内警员其实已频密巡查庙街，但因为「企街」远远看见警察，便立即「走鬼」冲上楼暂避，暂停拉客活动；待警察离开，众人又返回街上开工。至于非洲籍「企街」，当知道警察前来，她们便拿起手袋走到庙街大街中间，扮普通旅客观光，以逃避检查。

议员理解执法难 冀长摆警车作警惕

曾经担任扑灭罪行委员会主席、现任油尖旺区区议员的陈少棠表示，近期在庙街涌现的外籍妓女，可能是以旅客身份入境的人士，涉嫌违反逗留条件在港卖淫；另一可能性，她们是提交了酷刑声请而留港的外籍人士。陈少棠承认，要扫荡这类企街在执法上有一定难度。

陈少棠建议，警方可以长期摆设警车在庙街附近黑点，起码有震慑力，告诉不法份子附近是有警察看着，相对有警惕作用。

警方回复《星岛申诉王》查询，表示由今年1月至11月中油麻地分区进行了18次扫黄行动，拘捕189人，当中有4人为外籍人士。警方强调一直非常关注和致力打击非法卖淫活动，以减少色情活动对市民可能造成的滋扰。

如果大家有任何投诉，欢迎联络《星岛申诉王》跟进。