Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次

放蛇直击
更新时间：08:00 2025-12-15 HKT
发布时间：08:00 2025-12-15 HKT

《星岛申诉王》早前曾报道，佐敦庙街有一批年轻企街女子穿上校服拉客，令区内黄色事业猖獗，影响居民。近日再收到市民报料，指庙街多了一批十分罕见的非洲籍企街女，在庙街长驻拉客。

记者连日到庙街视察，发现这批非洲籍企街女子的踪影，相对于其他操普通话的企街，她们的肤色和发型份外突出。记者与其中一名非洲籍「企街」搭讪，她以普通话拉客：「250元(一次)」，如果客人要求淋浴，服务费要加50元至300元。

为了解这批非洲籍企街女更多资料，记者找其中一位略懂普通话，跟她到附近一个唐楼单位，现场面积大概百余呎。该名「企街」自称Sophia，来自某个东非国家，她向记者表示，自己是首次到访香港并进行卖淫，只为赚钱养育子女和家人，她亦曾到访多个国家及城市卖淫。「近年去过新加坡、印度；中国包括上海、广州、义乌及澳门，所以懂得一点点普通话。 」

Sophia表示，虽然她是第一次来香港开工，但自称很受客人欢迎，「客户九成是中国人，他们都喜欢我，我在这里还认识了香港男朋友！」

警员巡查即「走鬼」 区内企街驱不散

有熟悉庙街色情架步人士向记者透露，非洲籍「企街」近期人数明显增加和频密出现。「她们在这里开工差不多有两个多月，最早期只有一个，大家不太觉眼；现在夸张了，每天起码都有四、五位。」

记者连日观察，区内警员其实已频密巡查庙街，但因为「企街」远远看见警察，便立即「走鬼」冲上楼暂避，暂停拉客活动；待警察离开，众人又返回街上开工。至于非洲籍「企街」，当知道警察前来，她们便拿起手袋走到庙街大街中间，扮普通旅客观光，以逃避检查。

议员理解执法难 冀长摆警车作警惕

曾经担任扑灭罪行委员会主席、现任油尖旺区区议员的陈少棠表示，近期在庙街涌现的外籍妓女，可能是以旅客身份入境的人士，涉嫌违反逗留条件在港卖淫；另一可能性，她们是提交了酷刑声请而留港的外籍人士。陈少棠承认，要扫荡这类企街在执法上有一定难度。

陈少棠建议，警方可以长期摆设警车在庙街附近黑点，起码有震慑力，告诉不法份子附近是有警察看着，相对有警惕作用。

警方回复《星岛申诉王》查询，表示由今年1月至11月中油麻地分区进行了18次扫黄行动，拘捕189人，当中有4人为外籍人士。警方强调一直非常关注和致力打击非法卖淫活动，以减少色情活动对市民可能造成的滋扰。

如果大家有任何投诉，欢迎联络《星岛申诉王》跟进。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
16小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
10小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
14小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。美联社
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
3小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
17小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
13小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
13小时前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
22小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT