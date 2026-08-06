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星岛申诉王 | 停业近一年 大富豪低调重开 独家相片 复业前夕被淋油「赠庆」

申诉热话
更新时间：10:17 2026-08-06 HKT
发布时间：10:17 2026-08-06 HKT

尖东地标夜场「大富豪」去年6月14日重开，开幕当天请到日本前女优苍井空来香港剪彩，声势浩大。岂料营运仅两个月，该夜场便以管理层跟内地股东理念不合为由，宣布暂时停业，之后一直未有营运。

开幕报道重温：死场变新地标 新大富豪开幕 复活尖东夜缤纷

《星岛申诉王》收到消息，大富豪日前原来已低调重开。记者于8月5日晚，到尖东新文华中心上址视察，发现大富豪果然重新亮灯开业：前台接待员及侍应等均埋位开工，招牌劳斯莱斯老爷车，亦都继续泊在正门原位。

招牌英文名称有变 劳斯莱斯续摆放

记者留意到，该店招牌名称有少许改动：上年刚重开时，大富豪的英文名为Big Boss Generation；现在的招牌，则变成Big Boss Century。记者接触过大富豪新保安团队主管吴生，但他对场地资讯均三缄其口不愿透露，表示未收到上头通知下暂时不能做访问，亦不接受进场拍摄，又称负责人不在店内。

这位吴生未明确表示该店是否已重开做生意。而对于该夜场于日前曾经被人淋红油示警，他也自称当天放假，什么也不知婉拒回应。

《星岛申诉王》是获得独家消息和相片，得知大富豪在重开前夕遭淋油恐吓。相片所见，事发当晚大富豪正门右边玻璃被人淋油，警方接报后曾到场调查。事后大富豪职员很快便清理干净，现在已见不到红油迹。

复业前夕被淋红油 传或涉管理班底调动

记者从多个渠道了解，得知大富豪是被去年重开时已入股的杨姓内地大股东自行埋班营运，原有港人管理层和班底已经换走。未知是否因为场地管理班底的调动，引致该夜场准备复业前夕，被人淋油「赠庆」。

消息人士透露，大富豪目前属低调复业，每晚仅招待少许客人，先测试市场水温。不过大富豪重开，据知已立即为区内夜场事业带来生气：不少有公关班底的中介人蠢蠢欲动，准备带队到大富豪提供娱乐服务。

事实上，大富豪早前亦曾刊登广告，招聘香港本地人做KTV服务员，月薪报称可以达到25000元。工作性质是负责在包厢接待顾客、提供点歌和基本娱乐协助，确保顾客获得流畅愉快的欢唱体验。

去年6月大富豪重新开业当日，警方联同政府相关部门曾入场进行大型查牌。今次大富豪重开，会对区内夜场事业带来甚么冲击，有待观察。

大家怎样看待大富豪又复业呢？欢迎留言讨论。

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