Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜大专生银包失而复得 拾获者嫌$100谢礼少 索$1,000「大利是」

申诉热话
更新时间：08:00 2026-08-06 HKT
发布时间：08:00 2026-08-06 HKT

拾金不昧本是美德。《星岛申诉王》发现，近日有学生在社交平台发帖投诉，称一名拾获其银包的男子在归还失物后，主动联络事主，起初表示「方唔方便畀少少心意，大家都利利是是」，事主初时不以为意，遂给予$100元作为酬谢。其后该男子却不满金额太少，更要求索取$1,000元高额报酬，事主以学生身份表明无力负担，却遭对方持续骚扰，事件引起网民热议。

银包遗失五日后始获通知

事主于日前，乘搭268X由旺角前往洪水桥的巴士班次，怀疑期间不慎遗失银包，当天已即时前往巴士总站查询，惟司机表示未有人交还银包，事主随即报警报失。然而，相隔五日后，事主所就读的大专院校来电告知，有人拾获其银包并留下联络电话，事主才得以与拾获者取得联系。

事主其后在帖文中提出质疑：「点解要keep住我个银包五日都唔拎去报失？点解要用咁多办法去揾到我本人？」据事主转述，拾获者声称曾乘搭的士前往事主居住的屋苑，但因保安拒绝代收银包，几经辗转才经由学校联络上事主。

见面即称「外面报酬公价$1,000」 不满事主仅付$100 

事主原打算给予对方少许车马费作答谢，惟见面时问及「正常应该畀几多」时，对方竟回应「出边行情系$1,000」。事主听后大感愕然，直指当下「即刻嬲嬲地」，随后向对方表明自己为学生，经济负担有限，最终仅支付$100。

岂料拾获者收款后并未就此收手。事主指称：「我过咗畀佢，我冇谂到佢会继续同我讲唔够钱㗎嘛。」事主更指控对方其后「无穷无尽咁喺度骚扰」自己。 

同时，事主指出，拾获者的说法前后矛盾重重，且认为$100连送银包给事主的车资都不足以弥补，「佢一时又话朝头早带三个小朋友搭的士去我屋苑，一时就话我夜晚程的士钱都$170啦，咁我应该相信边一个？」

更多精彩报道：前校监被指偷八达通 斥又一城保安好人当贼办：是非不分

网民：好心变质成勒索

事件在社交平台引发广泛讨论，不少网民认为拾获者的做法已偏离「利是」原意，甚至批评「呢个唔系报酬，系勒索」。

与此同时，也有网民分享自身经历，比方说有人曾乘搭的士时遗下电话，司机表示「专程远道送来，必须付钱才可取回」，而该网民当时即时坚决回应：「你不交还，我便报警。」该网民在帖中感叹，拾获他人财物主动归还本是美事，但若以此作要胁图利，便与勒索无异。  

更多精彩报道：瑰丽酒店摆酒好姊妹封 $1,000人情 新娘网上公审：想叫佢Payme补差额

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
8小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
9小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
7小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
19小时前
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
8小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
12小时前
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
影视圈
8小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
20小时前
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
生活百科
17小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
17小时前