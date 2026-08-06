星岛申诉王｜大专生银包失而复得 拾获者嫌$100谢礼少 索$1,000「大利是」

拾金不昧本是美德。《星岛申诉王》发现，近日有学生在社交平台发帖投诉，称一名拾获其银包的男子在归还失物后，主动联络事主，起初表示「方唔方便畀少少心意，大家都利利是是」，事主初时不以为意，遂给予$100元作为酬谢。其后该男子却不满金额太少，更要求索取$1,000元高额报酬，事主以学生身份表明无力负担，却遭对方持续骚扰，事件引起网民热议。

银包遗失五日后始获通知

事主于日前，乘搭268X由旺角前往洪水桥的巴士班次，怀疑期间不慎遗失银包，当天已即时前往巴士总站查询，惟司机表示未有人交还银包，事主随即报警报失。然而，相隔五日后，事主所就读的大专院校来电告知，有人拾获其银包并留下联络电话，事主才得以与拾获者取得联系。

事主其后在帖文中提出质疑：「点解要keep住我个银包五日都唔拎去报失？点解要用咁多办法去揾到我本人？」据事主转述，拾获者声称曾乘搭的士前往事主居住的屋苑，但因保安拒绝代收银包，几经辗转才经由学校联络上事主。

见面即称「外面报酬公价$1,000」 不满事主仅付$100

事主原打算给予对方少许车马费作答谢，惟见面时问及「正常应该畀几多」时，对方竟回应「出边行情系$1,000」。事主听后大感愕然，直指当下「即刻嬲嬲地」，随后向对方表明自己为学生，经济负担有限，最终仅支付$100。

岂料拾获者收款后并未就此收手。事主指称：「我过咗畀佢，我冇谂到佢会继续同我讲唔够钱㗎嘛。」事主更指控对方其后「无穷无尽咁喺度骚扰」自己。

同时，事主指出，拾获者的说法前后矛盾重重，且认为$100连送银包给事主的车资都不足以弥补，「佢一时又话朝头早带三个小朋友搭的士去我屋苑，一时就话我夜晚程的士钱都$170啦，咁我应该相信边一个？」

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网民：好心变质成勒索

事件在社交平台引发广泛讨论，不少网民认为拾获者的做法已偏离「利是」原意，甚至批评「呢个唔系报酬，系勒索」。

与此同时，也有网民分享自身经历，比方说有人曾乘搭的士时遗下电话，司机表示「专程远道送来，必须付钱才可取回」，而该网民当时即时坚决回应：「你不交还，我便报警。」该网民在帖中感叹，拾获他人财物主动归还本是美事，但若以此作要胁图利，便与勒索无异。

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