星岛申诉王 | 稻香爆炸事件 主角独家开腔 碎片四溅险盲 敦促酒楼负责

九龙湾德福稻香上周发生卡式气体炉爆炸，事件由现场食客公开相片而披露出来。事件受害人T小姐（化名）联络《星岛申诉王》，独家首度回应事件，披露意外最惊险一刻，同时投诉餐厅对事件爱理不理。

T小姐忆述说，7月30日晚上她与同伴到餐厅吃火锅，餐桌上原有的一体式电磁炉没有反应，职员于是替她更换卡式石油气炉，但不久后便听到奇怪声音。「大概几分钟，就听到个炉传出『啪』一声，但又能继续生火。没多久，又传来较大的『啪』声，但闻不到有特别气味。」

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事主称尖锐碎片飞向眼睛 幸及时闪避

职员查看后，打算替他们更换炉具，但还未来得及动手，卡式石油气炉已在枱面爆炸。「那个气罐弹了出来，所有东西四散飞溅。现场一片混乱，然后我按了一下肩膀，才记起刚一块很小的碎片飞向我的眼睛。我当时在想自己是不是会死，又如当时我闪避不及，我可能会失明。

她续称，自己与同伴对突如其来的意外没有反应，一片空白。T小姐发现当刻没有受伤，回过神便想保留现场证据。酒楼却发挥极高效率，收走所有物品。「我听到警察及消防，要求经理拿出气罐和炉头检查，但经理表示刚才已经把物品当作垃圾丢掉了。」

T小姐称事发后，自己全身上下也被食物或汤汁弄湿，「臀部及内裤也湿透」，狼狈不堪，但酒楼除了给纸巾让她抹干衣衫，便再无任何帮助或提及赔偿，仅着T小姐事后拿干洗单报销。T小姐最后唯有用外套包裹着弄湿部位离去。

意外后发抖难入睡 要求酒楼道歉和交代

事件曝光后，酒楼看似较积极跟进事件，但那份关心，原来只限办公时间。T小姐透露，事发当晚曾向经理表明，如需洽谈后续事件，需于下午五时后。惟集团公关部于早上九时多，已在她上班期间不停致电。

由于T小姐因工作无暇倾电话，加上她意向是保留文字证据，拒绝电话洽谈。直至下午五时许至六时左右，到T小姐后放工时，又联络不到集团方面。直至过了周六和周日，她终于收到酒楼集团回复，内容仅表示「周末无人办公」，并指事件已交由保险公司处理。

T小姐称，爆炸事件及后续处理的压力，为她带来困扰。「这两天我的手一直在发抖，晚上亦无法入睡，我不知道应该如何处理这件事。」她促请餐厅正视问题、道歉及负起应有责任。记者联络稻香客户服务部，对方指事件已交由相关部门处理，他们会再跟进。

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