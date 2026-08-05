星岛申诉王 | 声称抱病留院 蚀让球赛门票 网上「吊盐水」骗局肆虐

网上二手交易平台为市民提供便利，随时随地买卖心头好，但同时亦沦为骗徒温床。近日，一种新型的「住院骗案」在各大二手平台涌现，骗徒以统一的「剧本」博取买家同情，意图骗取金钱或门票。有网民在社交平台发文，指自己洽购足球门票时，遇上卖家声称因病入院才割爱，事件引发广泛共鸣，不少苦主表示曾堕入同一陷阱，令人怀疑有集团在幕后操作。

低价门票利诱 竟要医院交收？

事缘有网民在二手拍卖平台，欲向一位卖家收购一张开价$230「香港足球节」的曼城对国际米兰的门票，对方先是熬有介事地问事主是否「真球迷」，事主当然回答说是，卖家立即说若是真球迷，可原价转让云云，但可疑的是该场比赛的最低票价，每张也要$399，卖家低价转让岂非蚀本？卖家又绘影绘声说，自己是因为身体不适，需紧急入院「吊盐水」，因此才迫不得已割爱。至此事主疑心大起，不禁在网上发帖求助，更搞笑地反问：「准备第一次去医院交收，点部署？」

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骗徒剧本一致 借口「吊盐水」避交收

求助帖文一出，引来不少有类似遭遇的网民留言，而且发现这些「卖家」的说词竟如出一辙，不论洽购的同样是「香港足球节」的门票，又或是韩国女团MAMAMOO演唱会等其他门票，卖家都巧合地以「入院吊盐水」，解释为何割爱及无法亲身交收，更指因为身体不便无法亲自取票，表示自己会提供QR Code，要求对方自行去取票机自取门票。更有趣的是，当中有网民询问对方其所在医院，对方都回答身在「长洲医院」，可见剧本一致。

不少人都认为，上述买卖极有机会为诈骗，更有人表示，多个二手平台的帐号都使用相同理由，贩售同一场赛事的门票。有同样想购买该场球赛门票的网民回应：「师兄，我也准备去医院交收了」事主也戏称：「看来我们要约好同一个探病时间了。」

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