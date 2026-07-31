星岛申诉王 | 九龙湾酒楼「火锅爆炸」 食客亲述经过：似手榴弹爆声 更多现场相片曝光

打边炉打到爆炸？德福广场稻香分店昨晚发生卡式石油气炉爆炸事件，当时在现场的食客王先生于社交平台Threads发文，透露自己在餐厅打边炉时，邻近食客的边炉突然爆炸，「以为伊拉克打到嚟」。他接受《星岛申诉王》记者访问时补充更多资料，包括他曾在外国玩过真枪，所以当下感觉像是手榴弹爆炸；又指幸好当时火锅的保护盖是打开，否则整个炉有可能往上爆炸，后果不堪设想。

边炉漏气传出异响 职员未及处理即爆炸

事发在周四（30日）晚上约10时，九龙湾德福广场的稻香分店内，一枱正在享用火锅的食客，其使用的卡式石油气炉突然起火并爆炸。警方及消防部门接获报告后迅速到场，但当时现场已无明火及浓烟。经初步调查，确认此次意外中并无任何人员受伤。

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威力巨大店员吓到弹走 目击者形容「似手榴弹爆炸」

当时在场的食客王先生于社交媒体Threads上忆述，事发前位于邻近餐桌的男食客，已察觉到卡式炉发出不寻常漏气声，于是呼叫店员前来协助，正当店员在检查时，气炉便瞬间爆炸。巨大的声响伴随著浓烈烧焦气味，他形容「不知情还以为是伊拉克战争打到来了」。

事后王先生接受《星岛申诉王》访问时补充：「当时威力非常惊人，由于我平时有在外国玩真枪的经验，接触过真实军火，所以当时的感觉，就像一颗手榴弹在旁边爆炸。」他指出，爆炸的餐桌距离他约五、六米，巨响让他和太太都下意识地弯下身子。爆炸后，全场一度陷入死寂，随后便听到涉事餐桌的男食客说：「我早就说了吧」。

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波及邻枱溅满汤汁 分店维持供应火锅

据现场相片显示，涉事餐桌的卡式炉气罐位置已严重毁坏，金属保护盖则被炸飞；旁边的石油气罐樽颈以上部分更是不知所踪，桌上一片狼藉。王先生忆述，他太太目睹一名职员在爆炸时被吓得跳开约两米远。他庆幸地说：「幸好当时盖著气罐的盖子是打开的，否则整个火锅可能向上爆开，会有很多人被烫伤。」

爆炸威力之大，连带后方的餐桌也被食物和汤汁溅到，引起不满及投诉，王先生当时前去查看出事食客，不过了解过后，除了涉事餐桌的食客衣服和手袋溅满汤汁外，各人并无大碍。而在场的店员在惊魂稍定后，开始用湿纸巾清理现场。

事后记者分别致电涉事分店及客户服务部门查询，店员表示餐厅目前仍照常供应火锅。而客户服务部门则表示，将有相关部门的同事回应，但暂时未有正式官方声明。

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