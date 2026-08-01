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星岛申诉王 | 公仔面只有一粒五香肉丁 餐厅经理否认：市道差都唔敢咁做！

申诉热话
更新时间：09:00 2026-08-01 HKT
发布时间：09:00 2026-08-01 HKT

五香肉丁公仔面是港人热爱的常餐之一，有网民日前在社交网站发贴，声称在观塘一间茶餐厅点了一碗「五香肉丁公仔面」早餐，岂料上桌时惊见面条上仅得一粒五香肉丁，孤零零浮在汤面之上。《星岛申诉王》随即联络事主S小姐，S小姐表示：「亲眼所见，确实仅得一粒」。餐厅经理接受访问时则指，餐厅的标准是一勺肉丁，并指市道差不敢只给一粒肉丁，担心被顾客投诉。

S小姐指，当日为平日上午约九时，因赶往办公室工作，遂于观塘该间茶餐厅外卖一份五香肉丁公仔面早餐。她描述回到办公室打开外卖容器盖后，即时感到诧异。她形容汤面上仅漂浮着一粒约一毫硬币大小的肉丁，其余皆为公仔面及清汤。「我一度怀疑肉丁是否沉于碗底，遂以筷子彻底搅拌整碗面条，确认仅得一粒，并无虚构。」

S小姐直言当下既无奈亦觉荒谬，随即以手机拍摄照片上载至社交平台，「原意仅为与友人分享，未料引发如此广泛回响。」事件引发网民讨论，部分网民支持S小姐：「外卖岂会完全沉底至无法捞取？明显为节省成本」、「茶餐厅份量日渐减少，肉丁被视作和牛般珍贵」。

对于有网民质疑其夸大言辞「制造新闻」，S小姐澄清自己绝非有意贬损该餐厅：「本人平日亦有光顾此茶餐厅，认为其食品质素正常方会再次购买，39元一个套餐于观塘区而言不算昂贵，本人愿意支付，惟不代表可以接受如此不合理之份量。」她强调从未要求退款或提出投诉，仅因遭遇奇特而发文分享，「岂料引来众多共鸣，原来不止我一人曾有类似经历。」

记者实测：碗面含6至7粒肉丁

《星岛申诉王》记者Elaine前往涉事茶餐厅，以普通顾客身份进行实测。该店位于观塘工厦区，平日午市人流不绝。记者点了一份同款39元五香肉丁公仔面常餐，食品上桌后仔细点算碗中五香肉丁的数量，发现约有6至7粒。记者随后就事件向餐厅管理层当面查询。

餐厅经理：绝无可能 

餐厅林姓经理接受访问时态度从容，否认相关指控，强调餐厅出餐向来遵循标准作业流程：「正常以一勺子舀取，必然有该份量，绝无可能仅得一粒。」他进一步推测，S小姐个案可能源于外卖运送过程中，肉丁「过度软化」或沉于碗底未被察觉，「外卖容器盖密后，肉丁或沉积于底部，客人打开盖时见表面无肉丁遂产生误解。」经理亦指出外卖与堂食有别，肉丁容易因热汤长时间浸泡而呈现软烂状态，视觉上份量似有减少。

林经理更慨叹，香港餐饮业目前经营环境艰难，租金、食材、人力成本持续攀升，茶餐厅利润微薄，惟餐厅绝不会为节省成本而刻意只给予一粒肉丁：「我们最担心得失顾客，若只提供一粒肉丁亦担心遭投诉，绝无可能如此行事。」他强调，39元一个常餐已包含面食、肉类、饮品、配菜及面包，份量及定价已属合理，期望顾客理解业界经营压力。

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