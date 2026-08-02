星岛申诉王 | 港女抱怨母灵堂上直呼全名犯大忌 专家拆解丧礼5大禁忌

去殡仪馆送别先人，原来暗藏不少禁忌！近日有港女在社交平台发文，抱怨母亲在殡仪馆内大声直呼其全名，担心此举触犯丧礼大忌，事件随即引发网民热议。为解开大众疑虑，《星岛申诉王》访问殡仪平台创办人，拆解丧礼上的传统禁忌。专家指出，在灵堂内的一言一行、衣著饰物，以至帛金银码其实都各有规矩，一旦做错随时惹祸上身。

相关报导：星岛申诉王｜港妈新居拜四角室内化寳焗到抖唔到气 衣纸舖拆解3大错处：唔系咁拜

网民呻殡仪馆被母直呼全名

该名女网民早前在社交平台 Threads 上发文申诉：「我老母系殡仪馆劲大声叫我全名，仲要叫两次，我真系服咗佢。」帖文随即引来大批网民留言，有人笑指「百无禁忌」、有人大呼「大吉利是」。

对于在殡仪馆应如何称呼亲友，生死教育及资讯平台「走先喇」创办人 Bryan Kam 指出，传统上灵堂被视为阴阳交界之处，如果在场直呼生者的全名，恐怕会被先人或其他灵体记住，甚至跟随其后，非常忌讳。他建议，在灵堂上最好以暱称、称谓或简单的肢体语言打招呼，例如「阿明」、「表姐」，或点头挥手示意即可。

同样除了不能直呼全名，他指在言语上亦有不少要注意的地方。如离开时切忌说「再见」，因这有「再次在丧事上见面」的不祥之意，应以「保重」或「慢行」代替。家属对来宾的慰问，只需讲「有心」；来宾则以「节哀顺变」回应，绝不能说「多谢」，以免予人「多谢你来参加丧礼」的感觉。此外，在灵堂应避免提及「去洗手间」或「去化妆间」，因这容易联想到为先人遗体化妆的地方，直接前往即可。

帛金吉仪处理有学问

除了言行和金钱上的礼仪，在拜祭先人上，传统丧葬仪式中的祭品准备和相关科仪，同样充满需要注意的细节。

帛金：由于传统上「好事成双」，双数是喜事封利是的做法，因此丧事帛金一定要用单数，如 $101、$201，以取「单单一人」之意。

吉仪： 内里的 $1 硬币、糖果及纸巾是家属给来宾的谢意，必须在当日用掉或吃掉，例如用该 $1 买饮品或捐献，寓意将哀伤化解，若直接带回家的话，代表会将霉气一并带回去。吃掉糖果则有「苦尽甘来」的祝福。

跨火盆： 这是重要的「除秽」仪式，用火的阳气驱走在灵堂沾上的阴气。若情况不许可，或跨火盆时不顺，也可用柚子叶水洒身，或到商场等人多热闹的地方走一圈，以阳气驱散阴气。

专家：绿色葬仪为善行

不止是葬仪上，平日拜祭先人，也有禁忌需要留意。

祭品：不少人在拜祭先人时，都会特地去烧肉店买烧肉或叉烧等，但其实拜祭用的三牲（猪、鸡、鱼）及水果均有寓意。鸡、鸭、鱼等必须保持完整，代表「有头有尾」；水果则多用苹果（平安）、橙（大吉大利），忌用苦瓜、冬瓜等有不祥谐音的食物。另外，相传牛是地府鬼差「牛头马面」之一，为表尊重，拜祭品不应有牛肉，出席者当天亦尽量避免食用。

衣饰：近年不少人流行配戴水晶、玉石等饰物，但需留意这些物品容易吸纳能量，因此出入殡仪馆或坟场等阴气较重的地方时，建议暂时除下。

值得注意的是，不同场合的祭品处理方式大相迳庭。Bryan提醒，春秋二祭时拜祭祖先的食物，可以带回家中食用，有接收先人祝福、保佑子孙平安的意思，不过前题要小心食物卫生问题。

此外，近年不少人提倡环保，如将先人骨灰撒放在纪念花园或指定海域以回归自然、电子上香等，有人认为有违传统，但Bryan指拜祭先人在于后人的「孝心与善念」，而非物质的厚薄。功德主要来自法事科仪的诵经超度、子孙的虔诚，以及有没有帮逝者积德行善。绿色葬仪有助减少环境污染，本质上是一种「利他」的善行，反而能为先人积累阴德。

不知道大家又知不知道什么传统忌讳？欢迎留言告诉我们。