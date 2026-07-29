星岛申诉王 | 港童破解土耳其雪糕戏法评价两极　土耳其老板揭行业在港式微真相

品尝土耳其雪糕，除了享受异国风味，观赏店员以长铁棍与顾客互动的戏法，更是乐趣所在。本港一名KOL妈妈日前在社交平台分享影片，记录儿子在日本旅行期间「破解」土耳其雪糕师傅的表演，并对儿子的行为给予赞赏，此举引发网络热议，舆论反应两极。《星岛申诉王》发现，土耳其雪糕在香港已经式微，难以再寻找到踪影，而在港开设土耳其餐厅「turkeyano」老板Sam指，土耳其雪糕的互动代表了土耳其的好客精神，如客人不想要这种互动，可以直接说不。同时他亦指，现时香港难以见到这种互动式雪糕，主要因为专业师傅难请，以及正宗食材受出口管制所致。

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男童突袭取雪糕 店员中止表演

从该名妈妈分享的影片可见，正当男店员伸出铁棍，准备与男童进行传统互动时，男童突然一手抓住铁棍，另一手试图直接拿走雪糕，令店员当场愕然。在旁的母亲及亲友见状，随即高声制止：「NO、NO、NO，你这样就没有的了」。最终，店员略显无奈地询问「Do you want to enjoy？」随后便放弃继续互动，直接将雪糕交予男童。事后母亲笑称「人家不跟你玩了」，男童则回应指自己本来就不想玩。

该名母亲在帖文中赞扬儿子具备独特个性，透露他事前曾观看多段相关影片并仔细盘算，最终成功「一击即中」。她认为「破解游戏也是游戏的一部分」，并形容儿子对此十分自豪，更扬言要向同学炫耀。

她进一步解释，儿子主观认为店员的行为是在「欺骗」，因此拒绝配合。她更认为，若店员足够专业，理应懂得应对这种突发状况。她强调「做人不一定要被牵著鼻子走」，认为消费是为了娱乐，用自己的方式参与并无不妥，因为这种互动游戏本身并无明文规则。

网民评价两极 尊重文化与不受戏弄的激辩

影片曝光后，网民留言反应两极。主流意见将矛头指向涉事母子的行为及教育方式，直斥男童举动粗鲁，批评母亲盲目护短。有网民强调：「粗鲁不等于有个性，强行打断他人表演、抢夺工具，是对当地文化的不尊重。」有网民指，购买土耳其雪糕就等同默认参与这项传统互动，若不愿参与大可光顾别家。更有人以夹公仔机作比喻，质疑「是否夹不到就能打破玻璃硬抢？」

尽管负评占多数，亦有部分网民力挺男童，认为他「做出了许多人想做却不敢做的事」，并为他解围，称「花钱买雪糕没必要被迫接受戏弄」。

互动式雪糕为文化游戏

在港开设土耳其餐厅「turkeyano」的老板 Sam 指，土耳其雪糕这种互动并非「整蛊」或「欺骗」，而是一种源自鄂图曼帝国时代的街头文化，代表土耳其的好客精神。他指，在土耳其文化中，街头小贩既是哲学家，也是喜剧演员。由于以前的街头小贩没有大声公或招牌，所以会用一些花招来吸引人群。这种互动让人们可以当成一场温和的游戏，既能考验耐性，亦能使人发笑，「当你终于拿到甜筒时，记住的是笑容，不只是味道。」

Sam 解释，雪糕之所以能反复倒转而不掉落，秘诀在于加入了「兰茎粉 (Salep)」和「天然树脂 (Mastic)」，使其质地极具黏韧弹性且不易融化。而师傅 (Usta) 透过长铁铲不断折叠，让空气藏于其中，只要手腕快速翻转，雪糕便会紧黏铁铲。

若顾客想拒绝互动，Sam 强调：「绝对可以！这是一场开心的邀请，不是强制合约。」他指，专业的师傅会观察客人的身体语言，判断其参与意愿。

土耳其雪糕在港式微

Sam 亦提到，约在10至15年前，由于土耳其旅游业兴旺，因此土耳其雪糕曾在香港短暂流行。但在新鲜感及热潮过后，如今很难在香港找到其踪影，当中有多个因素：

正宗食材受出口管制：正宗的兰茎粉受土耳其出口管制，运来香港的价格不菲。很多店舖改用人工合成粉，但会破坏口感，但香港人嘴刁，难以满足。

签证问题：这份工作不能请兼职学生，因为操作铁杆需要训练有素的师傅 (Usta)，要练习多年才懂得操控铁杆，不会弄伤自己或让雪糕掉下。在香港，必须要有签证才能从事这份职业，但小店基本上难以为如此特殊的职业申请签证。同时香港高昂的人工与舖租亦成为一大负担。

气候和节奏：香港人喜欢快、爽、脆的小食，例如鸡蛋仔或本地软雪糕。但土耳其雪糕（Dondurma）质地烟韧，传统上要用刀叉慢慢吃，是坐下来享用的体验，与香港人的文化较难接受。

他指自己的餐厅三年前曾尝试售卖，但除了销量不佳，为土耳其师傅申请香港工作签证亦极为困难。

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